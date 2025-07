Soutenez Contre Attaque : le média indépendant qui ne prend pas de vacances

Propagande de guerre, chaos climatique, montée du fascisme, mensonges du gouvernement : tous les jours, Contre Attaque est là pour proposer un autre discours sur l’actualité, donner de l’écho aux luttes et aux résistances, désintoxiquer la propagande médiatique…

Et comme les oppresseurs ne prennent pas de vacances, nous non plus. Pendant l’été, Contre Attaque continue de proposer des publications quotidiennes pour rester informé sur la guerre sociale en cours. Nos articles sont gratuits et en accès libre, mais ils ont un coût pour nous.

Nous ne touchons aucune subvention, n’avons pas de mécène ni sponsor, ne mettons aucune publicité : nous dépendons entièrement de vous, nos lecteurs et lectrices. Alors si nos analyses et reportages vous plaisent, vous pouvez les partager à votre entourage et sur les réseaux, mais vous pouvez aussi nous aider matériellement en faisant un don sur notre site internet.

Vous pouvez aussi vous ravitailler en autocollants, revues, livres ou calendriers des luttes illustrés sur notre boutique.

Face à l’hégémonie médiatique des riches et de l’extrême droite, la riposte culturelle, créative et informationnelle doit être à la hauteur des enjeux. Pour propager la révolte, pour étendre les imaginaires et pour riposter, aidez Contre Attaque.