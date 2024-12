Le récap de 2024

Après une année 2023 flamboyante, entre un mouvement social massif contre la casse des retraites et la révolte contre les violences policières suite à la mort de Nahel, l’année 2024 aura a été beaucoup plus maussade sur le terrain des luttes, mais aussi très tendue et troublée sur le plan politique.

Non seulement Macron a continué sa guerre sociale, mais il a dissout l’Assemblée par surprise, dans le but de gouverner en coalition avec le RN, puis il a piétiné le résultat des élections qui avaient été remportées, contre toute attente, par le Nouveau Front Populaire. 2025 va commencer par une crise de régime majeure, avec un gouvernement illégitime composé de la droite et de l’extrême droite, qui risque de tomber ces prochaines semaines.

Ces tensions n’ont pourtant pas abouti à un zbeul général. Pour autant, l’année a tout de même été traversée par des mouvements de colère : une révolte agricole complexe, des désarmements en tout genre, quelques crépitements durant l’été, des ripostes antifascistes, le mouvement de solidarité avec la Palestine qui s’est poursuivi…

De notre côté, Contre Attaque n’a pas chômé : plus de 1300 nouveaux articles ont été publiés, nous avons multiplié les fresques et les banderoles, nous avons organisé de nombreuses Assemblées, soirées et formations… Et surtout, nous avons fait paraître un livre sur l’histoire insurrectionnelle de la ville de Nantes : «Nantes, ville révoltée».

Voici notre résumé de l’année, avec une sélection d’articles qui méritent encore d’être lus pour préparer une année 2025 pleine de rage et de révolte.

