Émeutes contre les violences policières en Italie

Dans la nuit de samedi 23 au dimanche 24 novembre, un jeune homme d’origine égyptienne, Ramy Elgaml, a trouvé la mort dans un quartier populaire de Milan.

Âgé de 19 ans, il était décédé lors d’une intervention de la police. Il était passager d’un scooter pris en chasse par une voiture des forces de l’ordre, qui avait percuté le deux roues et violemment projeté ses occupants. Le décès avait déclenché une explosion de colère et de douleur dans le quartier Corvetto de Milan, qui concentre les problèmes sociaux.

Il y a trois jours, une vidéo des faits a été rendue publique : on y voit le véhicule de police foncer à toute vitesse et percuter délibérément le scooter où se trouvait la victime, sachant pertinemment qu’il n’était pas protégé, comme en témoignent les enregistrements des agents dans la voiture. Cette preuve vient contredire le récit officiel et médiatique diffusé en Italie depuis la fin du mois de novembre.

La vidéo a remis le feu aux poudres et déclenché des manifestations et des affrontements à Rome, Milan, Brescia et Bologne depuis le 10 janvier. À Turin, un commissariat a été pris pour cible. Ailleurs, des confrontations ont eu lieu au son de «tout le monde déteste la police». Des tags ont fait référence à la mort de Nahel, tué en France en 2023 par la police, établissant un parallèle entre les violences racistes et sécuritaires des deux côtés des Alpes.

La Première ministre d’extrême droite Giorgia Meloni a dénoncé ces protestations sur Twitter, et la police a arrêté plusieurs personnes.

Il y a trois mois, une ville de la banlieue de Lisbonne, au Portugal, s’était embrasée pour les mêmes raisons : la police avait abattu un homme noir de 43 ans nommé Odair Moniz, de plusieurs balles dans la tête, alors qu’il roulait dans sa voiture.

Les émeutes ne concernent pas que les banlieues françaises. Partout, les mêmes causes : la répression, le racisme et l’exclusion, produisent les mêmes effets.