Essonne : nouvelle action contre la BNP, partenaire du génocide

Pour commencer l’année, une nouvelle action forte a été menée dans l’Essonne contre la BNP Parisbas.

Cette banque française est en effet la plus compromise dans le soutien à la colonisation de la Palestine par Israël. Le dernier rapport de Don’t Buy Into Occupation, une coalition d’’organisations palestiniennes et européennes, révélait en septembre dernier son palmarès européen du financement des entreprises impliquées dans l’industrie coloniale et génocidaire, pour 28 milliards de dollars.

La BNP Parisbas a ainsi soutenu des fabricants d’armes, de matériel de surveillance des Palestiniens et de bulldozers pour détruire leurs maisons – respectivement Elbit system, Motorola solutions, Caterpillar, entre autres.

Quelques mois après l’accélération de l’offensive génocidaire, il a aussi été révélé que la banque avait décidé de soutenir directement Israël par des levées de fonds et des garanties pour plusieurs milliards de dollars.

Le slogan de la banque qui prétend être celle d’un «monde qui, change» augure un avenir cauchemardesque. Connue pour ses condamnations et ses fraudes diverses, sa contribution aux énergies fossiles, aux paradis fiscaux et déjà accusée plusieurs fois de complicité de crimes contre l’humanité (notamment dans le cadre du génocide au Rwanda), la banque ne cesse de s’enfoncer.

Cependant elle est toujours grassement rémunératrice pour ses dirigeants – 4,33 millions d’euros pour le PDG Jean-Laurent Bonnafé pour l’exercice 2023.

Après Evry en fin d’année 2024, c’est cette fois une BNP Parisbas dans le centre de Massy qui a été visée par des militant-es. En 2025, le rapport de force sera déterminant pour la faire se désengager et renoncer à investir dans le génocide et la colonisation.

Cette semaine, du 13 au 18 janvier 2025, une nouvelle campagne d’actions conjointes sera lancée contre la banque par d’autres militant-es des collectifs BDS France – Boycott, Désinvestissement, Sanctions –, Attac France et l’AFPS pour dénoncer cette banque complice et appeler à son boycott.