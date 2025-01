Comme Christophe Dettinger, procurez-vous le calendrier des luttes

On se souvient de la bataille épique qui avait eu lieu en janvier 2019, lors du soulèvement des Gilets Jaunes. Un courageux boxeur, Christophe Dettinger, avait fait reculer seul et à mains nues une ligne de gendarmes armés, afin de protéger une femme qu’ils venaient de tabasser au sol. La vidéo montrait le panache contre la lâcheté, la justice populaire contre la répression d’État.

Après son arrestation, un véritable engouement avait eu lieu pour soutenir la famille de Christophe, et une cagnotte avait réuni une forte somme. L’État avait fait censurer cette cagnotte et le boxeur justicier n’avait jamais reçu l’argent qui lui était dû. Une injustice de plus. On se souvient que le gouvernement n’a jamais stoppé la cagnotte d’extrême droite pour financer le policier qui a assassiné Nahel en 2023. Un policier tueur est devenu millionnaire, alors qu’un boxeur qui s’était défendu contre l’oppression a été privé de soutien. L’état de déchéance morale du pouvoir est total.

Pour 2025, Christophe a reçu le calendrier des luttes de Contre Attaque. Il s’agit d’un calendrier illustré par des œuvres engagées et originales, réalisées par des artistes nantais·es.

Il est constitué d’une éphéméride des révoltes : tout au long de l’année, (re)découvrez les dates marquantes des luttes sociales, écologistes, anticolonialistes… et des personnes qui ont écrit l’histoire des mouvements et nous inspirent encore aujourd’hui. Et à chaque mois, une nouvelle illustration inédite. Par exemple en janvier, une œuvre sur la lutte de Notre-Dame-des-Landes correspondant au mois d’abandon du projet, en janvier 2018. Ou en novembre, mois du déclenchement du soulèvement des Gilets Jaunes, un dessin sur cet incroyable moment, avec une illustration de l’exploit de Christophe.

En vous procurant ce calendrier des luttes, vous contribuez aussi au développement de notre média indépendant, un contre-pouvoir sans milliardaire ni subvention, qui ne dépend que de son lectorat. Alors faites comme Christophe !

Vous pouvez passer commande ici

Photo : Serge d’Ignazio