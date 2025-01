Cessez-le-feu ? L’horreur continue à Gaza

🚨 Attention, image choquantes

Alors qu’un cessez-le-feu est théoriquement en vigueur depuis dimanche 19 janvier à Gaza, l’armée israélienne et l’extrême droite au pouvoir font tout pour torpiller la trêve et multiplient les agressions et les provocations :

Le 20 janvier à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur un enfant. Il était accompagné d’un âne, et semblait en route pour rentrer chez lui. Un homme qui a essayé de lui porter secours s’est lui aussi retrouvé sous les tirs. Une violation flagrante du cessez-le-feu, information révélée et vérifiée par les médias Eyes on Palestine et Al Jazeera.

Dimanche, Israël a été obligé de libérer 90 otages palestinien-nes conformément à l’accord de cessez-le-feu. Pour se venger, dès le lendemain, les soldats d’occupation ont arrêté plus de 60 Palestinien-nes dans la ville d’Azzoun, à l’est de Qalqilya, en Cisjordanie.

À Rafah le 21 janvier, des tireurs embusqués israéliens ont été filmés en position de tir derrière des collines, comme si les combats étaient toujours en cours. Qui visaient-ils ?

Dans la bande de Gaza, les survivant-es retournent progressivement vers leurs anciennes maisons. Mais il n’y a que ruines et désolation à perte de vue. Des images bouleversantes d’une mère retrouvant des ossements enroulés dans les vêtements de son enfant disparu ont été filmées. De nombreux squelettes de victimes totalement décomposées ont été retrouvés dans les zones bombardées. Rien qu’à Rafah, 137 corps de Palestiniens auraient déjà été découverts.

Quel avenir reste-t-il aux gazaouis ?