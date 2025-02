Finistère : danse et peinture contre Bolloré

Ce dimanche 2 février, dans le cadre de la campagne contre Bolloré, un grand Fest-Deiz – «fête de jour» en breton – a eu lieu dans la commune du Fouesnant. C’est là que le milliardaire possède une luxueuse résidence secondaire.

La foule qui danse contre Bolloré au Fouesnant, avec une pancarte « Remplacer Bolloré par une billig ».

Ce rendez-vous, qui clôturait quatre jours d’actions en tout genre dans toute la France, a réuni du monde. La fête populaire a été un franc succès toute l’après midi : autour de 800 personnes se sont rassemblées pour faire valser Bolloré. Dans le fief du milliardaire, malgré la fraîcheur du mois de janvier, des danses bretonnes et un carnaval ont eu lieu dans la bonne humeur.

Un départ en cortège a été organisé pour aller danser directement dans l’hôtel de Bolloré, qui accueille notamment des néo-nazis. En effet, Bolloré y héberge des membres de groupuscules d’extrême-droite assurant sa sécurité sur l’île des Glénans, qu’il accapare, à proximité de la côte.

L’établissement, protégé par un important dispositif de gendarmes qui bloquait les accès, a tout de même été approché.

Malgré l’usage de gaz lacrymogène, la façade a été repeinte à coup d’œufs de peinture et l’entrée taguée de slogans antifascistes. Une équipe a même fait sauter le cadenas de l’hôtel pour essayer de rentrer chez le milliardaire afin d’y poursuivre la fête. Ce n’est que partie remise.

Ce bol d’énergie n’était qu’un prélude : aujourd’hui l’hôtel et le manoir du milliardaire, demain son île. Ce fest-deiz était une invitation à lever les voiles, à aborder l’île des Glénans. Un rendez-vous est d’ors et déjà annoncé le samedi 24 mai à Concarneau. Ce sera la plus grande manifestation en bateau du monde !