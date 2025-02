À Vienne du 14 au 16 février : 800 participant-es et 160 organisations venues de 30 pays pour construire les luttes de demain

Peoples’ platform Europe démarre cette semaine dans la capitale autrichienne. Contre l’internationale autoritaire : les médias indépendants en première ligne pour organiser la riposte

Du 14 au 16 février se tient à Vienne une conférence rassemblant 160 organisations progressistes, radicales, révolutionnaires, écologistes et antisystèmes de plus de 30 pays européens : Peoples’ platform Europe. Parmi les organisations participantes, on retrouve le collectif juif décolonial Tsedek, le syndicat Solidaires, Les Soulèvements de la Terre et des membres de l’équipe de Contre Attaque pour la France, mais aussi Potere Al Popolo venu d’Italie, la CNT espagnole, Solidarity with Migrants de Grèce, l’organisation écologiste Friday For Future…

Un événement ambitieux, initié par l’Académie de la modernité démocratique en coopération avec Women Weaving the Future et le centre de la jeunesse pour les relations publiques Ronahî. Ces organisations annoncent que l’objectif est “d’unir nos forces, coordonner nos luttes et créer une vision commune du monde à construire”.

Les 800 participants et participantes vont travailler pendant ces 3 jours sur 9 thématiques fortes :

La résistance à l’impérialisme et au militarisme européen

La montée du fascisme

L’écologie de résistance

Le confédéralisme démocratique des femmes

La Résistance des mouvements de la jeunesse

Construire l’autonomie : autogouvernance, autosuffisance et autodéfense

Activisme et organisation pour une lutte ancrée dans la société sur le long terme

S’opposer aux politiques génocidaires du capitalisme moderne

Médias démocratiques

Contre Attaque est invité aux côtés d’une quinzaine de médias indépendants. En effet, le constat est le même à travers toute l’Europe : les médias dominants, contrôlés par des milliardaires ou des États néolibéraux autoritaires, jouent un rôle clé dans le maintien de la classe dominante radicalisée en présentant cette domination comme naturelle et intangible.

Pour rappel, ils ont joué un rôle déterminant dans l’accession d’Hitler au pouvoir en 1933. L’émergence des réseaux sociaux a transformé le rapport à l’information, et permis qu’un Elon Musk utilise ces réseaux pour imposer les idées d’extrême-droite et interfère directement dans les élections aux USA comme en Europe. Ils peuvent diffuser à très large échelle les idées réactionnaires, fascistes, racistes et bellicistes qui asservissent les classes et races présentées comme inférieures, et nous mènent droit dans l’enfer climatique.

Le concept d’hégémonie culturelle d’Antonio Gramsci, même s’il a été beaucoup récupéré, reste plus actuel que jamais. En nous bombardant d’informations en continu, les canaux médiatiques ennemis participent à créer un sentiment de sidération menant à une apathie généralisée.

Mais ce n’est pas une fatalité. En Europe il existe de très anciennes initiatives de journaux autonomes et radicaux, de radios libres… Ces médias ont un rôle déterminant à jouer dans la bataille des esprits. Nos médias autonomes sont une épine dans le pied de nos dirigeants : la preuve, nous fêtions il y a quelques jours les 2 ans de la menace de dissolution dont nous faisions l’objet, et qui n’a jamais abouti. Nous pouvons et devons créer un récit alternatif pour un monde désirable, mettre en avant les luttes et les voix dissidentes. Pendant ces 3 jours, nous poserons les bases d’une organisation de la contre-attaque médiatique à grande échelle.

À l’heure où l’internationale autoritaire est de plus en plus organisée, il est évident que les forces révolutionnaires sont aujourd’hui trop faibles et fragmentées pour contre-attaquer et imposer un rapport de force conséquent. Il devient vital de s’unir. People’s platform Europe en est l’occasion.

La page Instagram

Pour soutenir financièrement l’événement, c’est par ici.