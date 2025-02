À Nantes comme partout : plus un pas en arrière face à l’extrême droite

Samedi 22 février, rendez-vous à 13h30 au Square d’Aquitaine, quartier Bellevue à Saint-Herblain : contre la venue du RN et en soutien aux camarades attaqués par des fascistes à Paris

Le RN cherche plus que jamais à s’implanter en Loire-Atlantique, et plus généralement dans toute la Bretagne, une terre qui lui est particulièrement hostile. Pour ça, le parti raciste multiplie les événements et les réunions publiques autour de Nantes. Récemment à Vertou, puis Orvault et Savenay.

C’est désormais à Saint-Herblain que le RN local appelle à se réunir aux côté de Gauthier Bouchet et Jocelyn Gillet. Le premier est un facho bien connu localement, puisqu’il est le chef de file du RN en Loire-Atlantique et prépare son parti pour les municipales 2026. Son projet : cerner la ville de Nantes avec un maximum de mairies conquises par le RN, et obtenir un maximum d’élus municipaux sur la métropole.

Jocelyn Gillet est moins connu, mais tout aussi néfaste : jeune loup aux dents longues, il s’est d’abord fait connaître à Saint-Herblain en s’inscrivant sur la liste de Bertrand Affilé, le maire PS de la ville. Il a désormais rejoint les rangs du RN, prouvant à la fois qu’il a l’ossature politique d’un mollusque et que le racisme ne dérange pas trop le mal nommé Parti Socialiste.

Non content d’avoir été trahi, le PS fournit une salle municipale au RN qui veut organiser une « réunion de circonscription ». En réalité, il s’agit d’un vrai coup politique et symbolique puisqu’il s’agit du centre socio-culturel du Grand B. Dans ce bâtiment sont présentes des associations culturelles et de solidarité, une radio associative, une ludothèque pour les enfants… Le Grand B symbolise tout ce que le RN déteste, et tout ce à quoi il s’attaquera s’il arrive au pouvoir.

Le Grand B est ainsi le cœur associatif du quartier Bellevue, l’un des plus grands quartiers populaires de la métropole nantaise. Mais le RN n’est pas un parti populaire : il est raciste, nationaliste et anti-social. Personne ne souhaite voir les fachos débarquer dans nos quartiers. Leur place est dans les poubelles de l’Histoire, là d’où ils n’auraient jamais dû sortir.

Rappelons qu’il y a quelques jours, des néo-nazis ont perpétré une attaque au couteau lors de la projection d’un film antifasciste à Paris. Un syndicaliste a été grièvement blessé, et deux autres personnes ont été hospitalisées. Parmi les auteurs de l’attaque, on trouve des membres du GUD, un groupe directement lié à Marine Le Pen et aux cadres du RN. Est-ce que ces gens seront bienvenus à Bellevue, ou est-ce que le quartier aura, de nouveau, l’audace de se soulever contre la haine et l’injustice sociale ?

À Nantes, les fascistes sont peu nombreux mais ils tentent de s’organiser. Des attaques violentes ont lieu depuis plusieurs années, en toute d’impunité. Il est temps de renverser la vapeur. Que les fascistes visent les urnes ou les corps, défendons-nous !

Ripostons dans la rue, partout et tout le temps !

Rendez-vous à Bellevue à 13h30, Square d’Aquitaine, le samedi 22 février pour rappeler qu’on ne veut pas de fachos dans nos quartiers !

Bonus : une version tract de ce texte circule, si vous passez par Bellevue et alentours n’hésitez pas à en imprimer ou a en laisser dans les commerces et les locaux associatifs !