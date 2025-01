Savenay : la mairie taguée contre la venue du RN

Savenay est une commune populaire, située entre Nantes et Saint-Nazaire. Elle est située dans un territoire où l’extrême droite a fait des percées fulgurantes aux dernières élections. Le RN veut y organiser une réunion ce samedi 25 janvier : une «galette des rois» entre racistes.

Cet événement est le troisième organisé par le RN en trois mois dans le département. La stratégie de l’extrême droite semble évidente : conquérir des mairies de villages et de petites villes lors des prochaines municipales, pour implanter des bases dans des zones rurales où elle fait les plus gros scores, avant de partir à la conquête des grandes villes et du pouvoir. C’est aussi d’obtenir des bases arrières dans des départements ancrés à gauche, comme la Loire-Atlantique.

Ainsi, le RN a tenté d’organiser une réunion publique à Vertou, en périphérie de Nantes, cet automne. Un événement largement perturbé par une manifestation antifasciste. Puis un mois plus tard, c’était à Orvault, au Nord de Nantes. Là aussi, l’évènement avait été contesté, et seule une poignée de militants RN avait pu se rassembler sous très haute protection policière.

Cette fois c’est à Savenay. Ce vendredi 24 janvier, le quotidien Ouest-France évoque «des inscriptions insultantes et menaçantes taguées sur l’hôtel de ville» de la commune, et explique que «ces tags feraient référence à la tenue d’une réunion des instances départementales du Rassemblement National de Loire-Atlantique, au centre sportif» de la commune. Ouest France indique aussi que «les murs tagués étaient fraîchement refaits».

Un communiqué anonyme nous est parvenu. Le voici :

«En choisissant d’accueillir Baptiste Lemoigne, délégué régional du RN, la mairie de Savenay se rend complice des fascistes.

Après Vertou et Orvault, c’est la 3e fois qu’une ville de la région nantaise laisse s’organiser un meeting du RN en seulement 3 mois. Mais nous ne nous résoudrons jamais à voir les fachos s’installer ici. […]

Nous affirmons que les mairies qui ne s’y opposent pas sont des collabos et devront répondre de leurs actes. Leur responsabilité est d’empêcher le venin de se répandre. Nous sommes venus leur rappeler. Et nous reviendrons le rappeler dès que cela sera nécessaire».

Précisons aussi que Nantes est aussi une ville où des groupuscules néo-nazis, très minoritaires mais très violents, ont commis de graves agressions. En mai 2017, deux jeunes de 18 et 16 étaient lâchement attaqués et laissés pour morts par un commando d’extrême droite armé, composé de fils de notables, et venant du local du FN, aujourd’hui fermé. Les faits avaient choqué la population. L’une des victimes, Erwan, avait frôlé la mort, était tombé dans le coma, et garde des séquelles à vie. Cette agression gravissime s’inscrit dans un contexte de retour de la violence fasciste à Nantes.

En 2021, une manifestation contre le Pass Sanitaire avait été attaquée par 40 néo-nazis qui s’étaient repliés avec le soutien de la police. Les agresseurs, identifiés et filmés, n’ont jamais été inquiétés, et leur chef avait même pu revendiquer son acte dans la presse. Il y a quelques semaines, c’est dans une manifestation bretonne qu’un élu de gauche a été frappé par des néo-nazis.

À Savenay le maire, qui est un chef d’entreprise centriste, a exprimé sa «profonde consternation et [son] indignation» contre les tags dans la presse. Cette nouvelle action laisse à penser qu’aucune réunion d’extrême droite dans le pays nantais ne restera sans réponse.