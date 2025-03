Incendies de Tesla à Toulouse : la vague d’action mondiale se poursuit

Dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 mars, des flammes ont éclairé la nuit de la ville rose. Une concession Tesla située à Plaisance-du-Touch, près de Toulouse, a été la cible d’une action incendiaire. 8 voitures ont totalement brûlé, 4 autres sont gravement endommagées. Selon La Dépêche, les dégâts sont déjà estimés à plus de 700.000 euros et le site de Tesla est resté fermé toute la journée. Selon les enquêteurs, le grillage a été sectionné et plusieurs départs de feu constatés, ce qui ne laisse aucun doute sur le caractère intentionnel de cet acte.

24 heures plus tôt, le 1er mars, une vague d’actions devant les magasins Tesla avait lieu dans tous les États-Unis. À New-York, des centaines de personnes se sont rassemblées devant une des concessions de la firme pour dénoncer Elon Musk. Des rassemblements ont eu lieu à Jacksonville en Floride, Boston dans le Massachusetts, Tucson en Arizona, où 1.000 personnes ont répondu présentes, et dans bien d’autres villes.

50 actions simultanées ont été répertoriées, derrière le mot d’ordre «Tesla Takedown», visant à pousser les propriétaires de Tesla à «vendre leurs véhicules, se débarrasser de leurs actions et rejoindre les piquets de grève». «Le but serait que les actionnaires participent à un vote de défiance contre Elon Musk» expliquent les organisateurs. Devant les concessions, les routes ont été bloquées, et on pouvait lire une pancarte indiquant «Brûlez une Tesla : sauvez la démocratie». Des rassemblements ont lieu chaque semaine depuis la nomination d’Elon Musk dans le gouvernement Trump.

Mercredi 19 février, à Salem dans l’Oregon, un magasin Tesla a été visé par des tirs à balles réelles. Sur place, un autocollant a été retrouvé avec les mots «Kill Elon». Les impacts ont touché des véhicules et brisée la vitrine. Le 20 janvier, un incendie criminel avait déjà touché le magasin, qui avait été saccagé, et plusieurs voitures. Le FBI a été saisi de cette affaire.

Le 15 février, pas moins de 50 manifestations avaient lieu aux USA, y compris dans des villes de tailles moyennes, contre les magasins Tesla. Le 23 janvier, à Miami, le message «Fuck Elon» avait été tagué en série sur une quarantaine de Tesla Cybertruck. Le 2 février, un showroom de Tesla à La Haye, aux Pays Bas, a été vandalisé. La façade a été recouverte de tags contre l’extrême droite. Le 20 février à Milan, au nord de l’Italie, des antifascistes portant des masques d’Elon Musk ont envahi un showroom de Tesla en criant «Musk prospère, la démocratie meurt».

Le 22 janvier, des antifascistes allemands avaient projeté une immense image sur la «gigafactory» près de Berlin, une usine géante fabricant des Tesla, avec les mots «Heil Tesla» et la photo du milliardaire faisant un salut nazi sur la façade de l’usine. Cette «gigafactory » a été la cible de plusieurs mobilisations locales.

En 2023 déjà, un concession Tesla avait brûlé à Chambéry, 14 véhicules étaient partis en fumée. La même année, lors d’un salon automobile à Munich, 15 voitures Tesla avaient subitement pris feu. Une action revendiquée à l’époque par un collectif d’écologistes.

En une semaine au début du mois de février, la fortune d’Elon Musk a chuté de 40,9 milliards de dollars. Cette baisse sur les marchés s’explique par un effondrement des ventes et un boycott notable de la marque Tesla, en particulier en Europe. En janvier 2025, l’entreprise affichait une chute spectaculaire des ventes sur le vieux continent, évaluée à 45% sur un an. Certains actionnaires historiques réclament ouvertement le départ d’Elon Musk.

L’incendie de Toulouse n’est donc qu’une action parmi des centaines d’autres menées contre Tesla et son patron partout dans le monde. Cela suffira-t-il pour enrayer l’influence de l’homme le plus riche du monde, acteur majeur de l’offensive de fascisation en cours ?