Gaza : les dernières nouvelles du génocide en cours

Ce jeudi 20 mars à midi, la défense civile de Gaza dénombrait 504 morts depuis la reprise des bombardements israéliens, dont plus de 190 enfants. Ce décompte, comme les précédents, est incomplet, puisque 196 personnes au moins sont ensevelies sous des décombres et portées disparues. Le bilan des pertes est donc supérieur à 700. Le 7 octobre 2023, 695 civils israéliens ont trouvé la mort. Cela veut dire qu’en deux jours, Israël a déjà massacré plus de civils palestiniens que l’assaut des commandos palestiniens qui sert de prétexte, depuis 2 ans, pour justifier le pires atrocités. «Nous avons amputé 7 filles sans anesthésie» expliquait un médecin urgentiste australien en mission humanitaire à Gaza après la première nuit de reprise des frappes.

Le ministre israélien de la Défense Israël Katz assume et revendique au grand jour son projet génocidaire. Il s’est adressé dans un discours aux habitants de Gaza : «Ceci est votre dernier avertissement […] L’attaque de l’armée de l’air israélienne contre les terroristes du Hamas n’était qu’une première étape. La suite sera bien plus dure, et vous en paierez le prix fort […] Si tous les otages israéliens ne sont pas libérés et si le Hamas n’est pas chassé de Gaza, Israël agira avec une force inédite. De nouvelles options s’ouvriront à vous, notamment la réinstallation dans d’autres régions du monde pour ceux qui le souhaitent. L’alternative est la destruction et la dévastation totale». Vous avez bien lu : le chef de l’armée israélienne ne laisse plus que deux options pour les 2 millions de survivants de Gaza. La déportation vers d’autres territoires ou l’extermination. Personne ne peut plus faire semblant, c’est dit de la manière la plus claire qui soit.

Des tracts génocidaires ont également été largués sur Gaza par l’armée israélienne. Ils comportent ces phrases : «Réfléchissez bien : la carte du monde ne changera pas si tous les habitants de Gaza disparaissent. Nous vous lançons un dernier appel : partez avant la mise en œuvre du plan Trump. Car ce plan vous imposera un déplacement forcé, que cela vous plaise ou non. Personne ne compatira et personne ne demandera de vos nouvelles. Vous êtes seuls face à votre inévitable destin. Ni les États-Unis ni l’Europe ne se soucient de Gaza. Même l’Iran ne pourra pas vous défendre. La partie est presque terminée pour vous. Il ne vous reste que très peu de temps. Vous pouvez recevoir une aide pour partir. Quant à nous, nous resterons ici jusqu’au Jour du Jugement Dernier». Ce sont des menaces fascistes et messianiques assumées. Comment l’Europe peut-elle encore oser parler de droit international alors qu’elle soutient et arme Israël ?

Deux personnes, dont un employé des Nations Unies, ont été tuées lors d’une frappe qui a visé un bâtiment de l’ONU mercredi 19 mars. Jamais l’ONU n’avait connu une vague d’assassinats aussi massive et systématique que ces derniers mois par l’armée israélienne. Le 1er avril 2024, 7 travailleurs humanitaires de l’ONG World Kitchen à Gaza étaient tués. Entre le 7 octobre et le mois d’avril 2024, 196 humanitaires, dont 175 travaillant pour l’ONU, avaient été tués par Israël. Ce chiffre est plus élevé que le nombre total d’humanitaires tués depuis 30 ans sur l’ensemble de la planète. Selon l’UNRWA, agence des Nations Unies, 7 écoles sur 10 à Gaza avaient été détruites depuis le 7 octobre. En violation totale du droit international et des règles les plus fondamentales de la guerre.

Ce jeudi, l’armée israélienne mène une opération terrestre dans Gaza. Et elle a ordonné l’évacuation de zones situées dans le sud de la bande, quelques heures après des tirs de roquettes : «Ceci est un avertissement préalable et final avant le raid !» Le sud de Gaza est l’endroit où se sont réfugiés des centaines de milliers de civils qui ont fui le reste du territoire, totalement dévasté depuis la fin de l’année 2023. Hier, l’armée coloniale disait avoir «pris le contrôle et élargi sa domination jusqu’au centre du couloir de Netzarim», qui coupe le territoire d’est en ouest.

Netanyahou liquide ses propres services de renseignement. Le Shin Bet, le service de renseignement intérieur israélien, a mené l’enquête sur le 7 octobre et s’apprêtait à révéler les liens de Netanyahou avec le Qatar pour financer le Hamas. Le Premier Ministre israélien annonce que le chef du Shin Bet est licencié. Le 19 mars au soir, il a tweeté : «Aux États-Unis comme en Israël, lorsqu’un dirigeant de droite forte remporte une élection, l’État profond de gauche instrumentalise le système judiciaire pour contrecarrer la volonté du peuple. Ils ne gagneront ni dans un pays ni dans l’autre ! Nous sommes forts ensemble». S’inspirant de Trump, Netanyahou purge l’appareil d’État de tout ce qui pourrait se mettre en travers de son chemin, y compris dans l’appareil policier, judiciaire et militaire.

Sur la chaîne israélienne Channel 4, des membres de la Knesset israélienne sont interrogés sur la façon dont ils veulent «déchaîner l’enfer sur Gaza». Un député du parti d’extrême droite Sionisme religieux, affirme : «Un an et demi sous l’administration Biden nous a obligés à combattre le Hamas d’une main et à le nourrir de l’autre». Autrement dit : jusqu’ici, l’opération génocidaire soutenue par les USA était trop douce, et se radicalise avec Trump.

Juste avant la reprise des bombardements, un enfant palestinien de 3 ans nommé Amjad Abed a été abattu d’une balle dans la tête par l’armée israélienne dans la ville de Gaza. Il s’ajoutait à la liste des plus de 150 personnes tuées sur ce territoire depuis le début du soi-disant cessez-le-feu, selon l’organisation israélienne «Standing Together Jewish-Arab Movement for Peace».

Tout le Moyen-Orient est de nouveau une poudrière. Les USA profitent de la reprise des massacres à Gaza pour frapper le Yemen, et notamment la capitale, Sanaa. Plus de 53 morts ont été recensés. Les fascistes et les impérialistes sèment la désolation et le chaos partout.