Jeudi 27 mars à Nantes : soirée Guerre à la guerre

Table ronde, repas, concert

Alors que nos dirigeants multiplient les annonces martiales et débloquent des milliards pour l’armement, alors que les empires menacent de dévorer le monde et que les médias préparent les esprits à la guerre, il est urgent de faire front contre le militarisme.

Pour faire face, une large coalition d’organisations anti-colonialistes, anti-racistes, écologistes et révolutionnaires est née : Guerre à la guerre.

Une mobilisation massive s’organise contre le salon du Bourget, le plus grand salon mondial de l’armement, qui aura lieu du 16 au 22 juin prochains, près de Paris.

Pour présenter Guerre à la guerre et rejoindre la coalition, pour échanger sur l’actualité nationale et internationale, pour dessiner des pistes de résistances et tout simplement se rencontrer pour ne pas rester isolé-es et dans la sidération, une soirée aura lieu à Nantes jeudi prochain, 27 mars.

Au programme :

Ouverture à partir de 18h30

19h : table ronde avec différents collectifs membres de Guerre à la guerre : Les Soulèvements de la Terre, Solidaires, Stop Arming Israël, Tsedek, Urgence Palestine et Contre Attaque. L’introduction sera suivie d’un débat ouvert avec la salle.

Pause boisson et restauration

À partir de 21h : concert de l’artiste Shadéblauck

Entrée prix libre, à Pol’N, 11 rue des Olivettes, à Nantes (prévoir du cash). Venez nombreuses et nombreux !⁩