Mafia médiatique

La propagandiste Nathalie Saint-Cricq propulsée à la tête de la rédaction de France Télévision. Paris Match, l’hebdo de Bernard Arnault, met en scène l’alliance matrimoniale entre Hanouna et le clan Macron

JLM 1PB

La séquence télévisuelle avait choqué la France : le 9 juin 2024, sur une chaîne de télévision du service public, alors que la dissolution de l’Assemblée venait d’être annoncée et que l’extrême droite était aux portes du pouvoir, un débat politique était organisé à propos des élections.

Pensant être hors du champ des caméras, l’éditorialiste Nathalie Saint-Cricq avait tenté de communiquer discrètement avec les présentateurs en direct, en leur montrant une bout de papier où elle avait gribouillé «JLM 1 PB», soit «Jean-Luc Mélenchon, un problème». Il faut dire que l’homme politique de gauche n’avait pas été insulté ni diffamé depuis plusieurs minutes, Nathalie Saint-Cricq, qui déteste la gauche avec passion, était en manque.

Cette dame, qui gagne un salaire confortable en assurant la profession de propagandiste, est la maman du charmant présentateur Benjamin Duhamel qui officie sur BFM. Un enfant qu’elle a eu avec Patrice Duhamel, directeur général de France Télévision et président d’une école de journalisme. Elle est aussi la tante de l’éphémère Ministre de l’Éducation, Amélie Oudéa-Castera. Enfin, elle était invitée à un dîner secret à l’Élysée, au début du mouvement contre la réforme des retraites, pour diffuser les éléments de langage du pouvoir. Chez les Saint-Cricq Duhamel, la politique et les médias, c’est une affaire de famille. Et quand une famille ou un clan détient le monopole dans un secteur, on appelle ça une mafia.

Les médias publics purgés et verrouillés

Ce mercredi 18 mars, Nathalie Saint-Cricq vient d’être nommée directrice de la rédaction nationale de France Télévisions. Elle prend les rennes de quasiment toute l’information publique en France. Les journalistes s’inquiètent déjà.

Dans les colonnes de L’Humanité, le délégué syndical du SNJ-CGT France Télévisions déclare : «On est révolté de cette décision, d’autant que nous n’avons pas été prévenus. Cela intervient à un moment très tourmenté pour France Télévisions et pour l’information. Ce n’est pas un bon signe pour France Info ni pour la rédaction nationale». Un autre journaliste explique au journal : «Que dire, si ce n’est que cette nomination est celle d’un clan qui se serre les coudes et qui se répartit les postes en circuit fermé ! Nathalie Saint-Cricq représente l’ostracisation, le contraire du pluralisme, et le management toxique très présent dans ces nominations».

En réalité, la promotion de Nathalie Saint-Cricq s’inscrit dans une politique générale de purge et médias publics et de verrouillage idéologique. Aurore Bergé, présidente du groupe Macroniste à l’Assemblée Nationale, a été nommée en 2022 au conseil d’administration de France Télévisions. Les syndicats avaient déjà dénoncé «une volonté de reprise en main politique» et déclaré «le loup est dans la bergerie».

Agnès Vahramian, la nouvelle directrice de France Info, a carrément retweeté un message pro-Trump sur son compte officiel en novembre dernier. Cette fervente catholique, a d’abord animé des émissions religieuses avant de devenir rédactrice en chef du journal télévisé de 20 heures sur France 2 pour David Pujadas il y a plusieurs années. À l’époque, en interne, Agnès Vahramian était dénoncée pour son management violent. Des salariés se disaient «terrorisés», humiliés et insultés, travaillant en «tension permanente».

En 2021, Agnès Vahramian était nommée correspondante permanente au Moyen-Orient pour France Télévisions. Avec une telle journaliste envoyée dans la région, le traitement exclusivement pro-israélien des médias français n’a rien d’étonnant. Et en août 2024 donc, Agnès Vahramian, qui n’a aucune expérience en radio, a été propulsée à la tête de France Info.

À la tête de Radio France, on trouve Sibyle Veil, énarque et copine de promotion de Macron. Depuis sa nomination, France Inter a été la cible d’une opération d’épuration, avec notamment le licenciement de plusieurs humoristes à succès pour des blagues sur Israël. Enfin, Prisca Thevenot, membre de l’aile la plus à droite du Macronisme et ancienne ministre, vient d’entrer au conseil d’administration de Radio France. Il y a encore quelques jours, elle se déplaçait en Israël pour soutenir l’extrême droite sioniste.

Hanouna devient le beau-fils de Macron

«Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière en couple : nos photos exclusives» titre l’hebdomadaire people Paris Match, qui explique : «Entre le trublion du Paf et la belle-fille du président de la République, Tiphaine Auzière, plus qu’une passade, une belle histoire».

Dans ce publi-reportage, évidemment publié avec l’accord du couple présidentiel et de conseillers en com’, on voit la fille de Brigitte Macron et le présentateur fasciste roucouler au restaurant et dans les rues de Paris. Tiphaine Auzière avait été invitée une première fois dans l’émission Touche Pas à Mon Poste, de l’empire Bolloré, en 2024 avant de devenir chroniqueuse régulière. Elle est désormais en couple avec son présentateur.

Les liens entre Hanouna et le clan présidentiel ne sont pas nouveaux. En 2022, la Ministre de Macron Marlène Schiappa déclarait : «Moi j’aime beaucoup Cyril Hanouna. Je trouve que c’est quelqu’un qui a beaucoup de talent […] Ça textote, je lui fais mes commentaires». Elle s’était même félicitée d’avoir organisé des débats durant la présidentielle avec l’animateur. Et la garde rapprochée de Macron avait tenté de recruter le présentateur. Pendant des années, son émission était essentiellement un show destiné à abrutir ses spectateurs au maximum. Depuis deux ans, c’est un canal de propagande fasciste.

L’intégralité des «chroniqueurs» sur le plateau de l’émission sont désormais d’extrême droite, et certains invités sont même des militants néo-nazis, reçus sur un ton rigolard et amical. Jordan Bardella y est la super star, qu’on tutoie, qu’on appelle par son prénom. Chaque petite célébrité raciste est conviée en direct pour diffuser ses mensonges, par exemple récemment Yovan Delourme, surnommé «Le Jarl», qui a commis des agressions avec sa milice contre une soirée étudiante à Rennes.

En parallèle, Hanouna est le propagateur de toutes les pires fake news contre la gauche, diffamant presque quotidiennement la France Insoumise et l’accusant d’antisémitisme. Cet homme est l’un des principaux artisans d’un projet de fascisation généralisée de la société. Médiapart vient d’ailleurs de révéler les pratiques mafieuses du présentateur, qui n’hésite pas à frapper, intimider et menacer toutes les personnes qui se trouvent sur son chemin, y compris ses plus proches collaborateurs. Dans une impunité totale.

On pourrait simplement dire que les histoires sentimentales d’Hanouna et de la famille Macron ne nous importent pas. Mais cette mise en scène est un message politique réfléchi et calculé. Le propriétaire de Paris Match est Bernard Arnault, l’homme le plus riche de France, et ami proche du couple Macron. En officialisant ce couple, il s’agit de l’affirmation d’une alliance matrimoniale entre un mafieux d’extrême droite influent médiatiquement et le sommet du pouvoir.