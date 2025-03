Hamdan Ballal, le réalisateur palestinien du documentaire No Other Land, lynché par des colons fascistes

«Un groupe de colons vient de lyncher Hamdan Ballal , co-directeur de notre film No Other Land. Ils l’ont battu et il a des blessures à la tête et à l’estomac, il saigne. Des soldats ont envahi l’ambulance qu’il avait appelée et l’ont emmené. Aucun signe de lui depuis». C’est le message inquiet posté par Yuval Abraham, coréalisateur du film, ce 25 mars 2025 sur les réseaux sociaux.

Des images de l’attaque ont été diffusées : on y voit des colons fascistes au visage masqué attaquer très violemment, notamment à coups de pierres, des palestiniens et leurs soutiens. Les faits ont eu lieu à Soussiya, dans le sud de la Cisjordanie. L’ONG Center for jewish Nonviolence, opposée à l’occupation israélienne, avait des membres sur place et a filmé les événements.

Le film documentaire No Other Land a été tourné dans un village proche de Soussiya. Cette réalisation collective, israélo-palestinienne, raconte l’expulsion d’un territoire palestinien déclaré comme «zone militaire» par l’armée israélienne, et progressivement vidé de sa population par des attaques et des implantations de colonies. Un film puissant qui raconte au plus près de la réalité l’opération de nettoyage ethnique, qui ne concerne pas que Gaza, et qui dure depuis bien avant le 7 octobre 2023. On y voit l’apartheid, la violence omniprésente, les maisons palestiniennes détruites…

En février 2024 à la Berlinale, le prestigieux festival de cinéma qui a lieu dans la capitale allemande, deux membres de l’équipe du film, Basel Adra et Yuval Abraham, prenaient la parole pour réclamer la justice. «Basel et moi avons le même âge. Je suis israélien, Basel est palestinien. Et dans deux jours, nous allons revenir sur une terre où nous ne sommes pas égaux. Cette situation d’apartheid entre nous, cette inégalité doit cesser» avait dit Yuval Abraham. Suite à cette courageuse déclaration, ils avaient subi une campagne de diffamation et de menaces, en Allemagne comme en Israël.

No Other Land a reçu l’Oscar du meilleur film documentaire lors de la cérémonie des Oscars le 2 mars dernier. L’équipe du film avait alors imploré : «Nous appelons le monde à prendre des mesures sérieuses pour mettre fin à l’injustice et au nettoyage ethnique du peuple palestinien».

L’agression de Hamdan Ballal, dans sa propre maison, par des suprémacistes israéliens, puis son enlèvement rappelle que les palestiniens vivent un cauchemar quotidien, fait de terreur, d’agressions, d’expropriations. En Cisjordanie, la colonisation et les massacres de palestiniens se sont accélérés depuis octobre 2023.