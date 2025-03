Marine Le Pen condamnée à 4 ans de prison et 5 ans d’inéligibilité immédiate

Les cartes du jeu politique rebattues. Campagne médiatique en cours pour défendre l’extrême droite et attaquer la justice

Au cours de sa carrière politique, Marine Le Pen a plusieurs fois réclamé «l’inéligibilité à vie» pour les politiques condamnés. En 2013, elle déclarait : «Quand allons-nous mettre en place l’inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont commis des infractions grâce à ou à l’occasion de leur mandat ?» En 2015 elle renchérissait : «Je demande l’application stricte et entière de la loi via le principe de tolérance zéro».

Ce lundi 31 mars 2025, ce n’est plus du tout le même discours. Elle a quitté la salle d’audience de son propre procès, refusant d’entendre le verdict.

D’abord, rappelons l’affaire des assistants parlementaires du RN en chiffres : le parti d’extrême droite a détourné 146 mois de rémunération d’assistants parlementaires européens. 46 contrats de travail sont concernés, pour un préjudice estimé à 4,5 millions d’euros d’argent public. C’est beaucoup plus que l’affaire Fillon, les détournements du Modem, et la plupart des autres grandes affaires qui touchent le monde politique.

L’enquête a révélé 368 faits de complicité individuelle, et 8 cas de recel. Jordan Bardella en personne, le président du parti, a fabriqué un faux document et menti dans les médias pour se couvrir.

Ce lundi, le tribunal a logiquement jugé Marine Le Pen coupable de détournement de fonds publics avec huit autres eurodéputés. La juge affirme «ne pas avoir de doutes» quant à «l’existence d’un système visant à faire des économies au détriment du Parlement européen». Elle estime que Marine Le Pen s’est «inscrite avec autorité et détermination dans le fonctionnement établi par son père» autour du détournement de fonds public, et qu’elle était au cœur d’un système d’escroquerie.Elle qualifie également les faits de «contournement démocratique» et parle d’un «risque de récidive objectivement caractérisé».

Concernant la peine, elle rejette «la proposition de la défense de laisser les électeurs décider» qui «revient à revendiquer un privilège, une immunité en violation des règles de la loi». Marine Le Pen, après avoir répété le mot «non», a quitté la salle bruyamment.

Elle est condamnée à quatre ans de prison, dont deux fermes, et sera inéligible pendant cinq ans avec exécution immédiate.

Avec elle, neuf ex-eurodéputés frontistes, leurs 12 anciens assistants parlementaires, des experts-comptables et le trésorier sont aussi déclarés coupables. Certains ont pris de la prison ferme.

Eric Ciotti et Poutine ont immédiatement dénoncé cette décision de justice. Le premier ministre hongrois, Vikor Orbán tweete « Je suis Marine ! » en soutien à Marine Le Pen. Attendez-vous à une campagne médiatique massive en faveur de Le Pen et contre la décision de justice.

Avec cette peine, Marine Le Pen ne pourra pas se représenter en 2027, les cartes de la campagne présidentielle sont totalement rebattues : la chasse au pouvoir suprême est ouverte, Retailleau et les autres néofascistes prétendants au trône doivent jubiler.