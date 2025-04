Chaque semaine, un regard artistique sur l’actualité #17

Chaque semaine pendant un an, Contre Attaque ouvre ses colonnes à l’artiste ItvanK du collectif Black Lines.

Itvan propose un carnet de bord racontant l’actualité politique et sociale de la semaine avec des créations originales, mêlant dessins, lettrages et affiches ou autocollants trouvés dans la rue. Pour l’épisode n°17, quelques bonnes nouvelles entre victoire antifasciste et mobilisations internationalistes :

L’Italie se mobilise contre la guerre, le militarisme et la répression face à l’extrême droite au pouvoir.

Victoire pour Gino : le militant antifasciste ne sera pas extradé vers la Hongrie de Viktor Orban, où il risquait 20 ans de prison.

Un Mc Donald’s incendié près de Toulouse : la firme est complice du génocide à Gaza, en plus d’être un symbole de la malbouffe capitaliste.

Après avoir illustré l’actualité durant les trois premiers mois de l’année, Contre Attaque et Itvan vont publier un premier Carnet des Luttes hiver 2025 en format papier. Préparez-vous, parution à venir.

