Bruxelles : action contre l’Europe forteresse

Hier, le 10 avril 2025, des militant-es ont mené une série d’actions dans une vingtaine de villes d’Europe, dont Bruxelles, en vue de visibiliser et de dénoncer le Pacte Européen sur l’Asile et la Migration.

À Bruxelles, le matin très tôt, des personnes ont procédé au blocage d’une sortie d’autoroute dans le sud de la ville – avec des barricades, des barrières reproduisant une frontière symbolique, et des banderoles sur lesquelles on peut lire «Bloquons le pacte migratoire de l’UE».

En Belgique, l’application de ce Pacte européen, voté il y a un an, est une priorité des politiques racistes et anti-immigrations de Bart de Wever et de la coalition Arizona. Entre réduction budgétaire (-1,6 milliards d’euros) pour l’accueil des personnes migrantes, accélération des procédures d’expulsion, durcissement du regroupement familial et augmentation des coûts pour l’obtention de la nationalité, le but est clair : décourager à tout prix les migrations vers la Belgique.

LES MURS LES PLUS PUISSANTS TOMBENT PAR LEURS FISSURES

Via @irruption_media sur Instagram