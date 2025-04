Au Maroc : les dockers empêchent la livraison de pièces pour l’aviation israélienne

Le régime marocain est le fer de lance de la normalisation avec Israël dans le monde musulman. En plein génocide à Gaza, l’État marocain multiplie les gestes de sympathie à l’égard d’Israël et poursuit des partenariats commerciaux et militaires avec l’État colonial.

Le peuple marocain refuse cette allégeance, et il le fait savoir depuis des mois, avec de grandes manifestations pour soutenir la Palestine, malgré les risques de répression. Ces dernières années, des militants marocains ont en effet été condamnés à des peines de prison ferme, parfois pour plusieurs années, en raison de prises de position en faveur de la Palestine, et contre les accords de normalisation avec Israël.

Nouvel épisode courageux et réjouissant le 20 avril. À Tanger, grand port du nord du Maroc, 1.500 de personnes ont manifesté contre l’accostage d’un navire affrété par l’armateur danois Maersk : un porte-conteneur suspecté de transporter des pièces d’avions militaires vers Israël. Il s’agit des fameux avions F-35, qui servent à bombarder Gaza. Les pièces concernées étaient en provenance des USA, et en route vers la base aérienne de Nevatim, dans le sud d’Israël : une base cruciale pour l’armée de l’air israélienne.

«Le peuple veut l’interdiction du navire» ou encore «Pas d’armes génocidaires dans les eaux marocaines» a scandé le cortège. Forts de cette mobilisation, les dockers de Tanger ont refusé de charger le porte-conteneurs : «18 des 20 opérateurs de grue à distance de la première équipe» du port «ont refusé d’utiliser les machines nécessaires à l’entretien du navire censé transporter des pièces du F-35. Lors de la deuxième équipe, 27 des 30 ouvriers auraient également refusé de le faire», rapporte le média indépendant Drop Site.

Deux jours plus tôt, une manifestation importante avait eu lieu à Casablanca pour dénoncer l’arrivée de ce navire au Maroc, et s’était heurtée à la police. Le 14 avril, un appel lancé par le Syndicat des travailleurs portuaires du Maroc appelait les «travailleurs, usagers et infrastructures opérant dans le port de Casablanca de boycotter le navire».

Les dockers qui refusent de charger le matériel militaire à destination d’Israël subissent des menaces et des pressions. Le média Maghreb Online donne la parole à l’un d’entre eux, qui explique : «Je me sens comme un criminel quand je travaille sur le fret d’armes. Je trouve ça terrible. Il y a un génocide en cours, et j’aide à tuer des gens. Je suis sûr que 99 % de tous les Marocains ressentiraient la même chose.» Il raconte aussi que par le passé, des dockers avaient dû charger des pièces d’hélicoptères, des camions de transport de prisonniers, des chars et des bulldozers sur les porte-conteneurs à destination de Haïfa en Israël. Cette fois-ci, plus question d’obéir.

La situation semble avoir pris une telle proportion qu’un patron de la firme Maersk s’est rendu à Tanger avec un groupe de dirigeants pour exiger la reprise du travail. Or, cette immense entreprise de transport maritime, complice essentiel d’Israël puisqu’elle achemine des armes pour perpétrer le génocide, est contestée jusque dans son propre pays. Des manifestations ont eu lieu au Danemark contre les navires de Maersk à destination d’Israël. Tout cela montre bien que sans logistique et chaîne d’approvisionnement, aucune guerre n’est possible. Les travailleurs et travailleuses ont le pouvoir d’empêcher les massacres impérialistes.

Enfin, les navires de Maersk ne sont plus les bienvenus dans les ports espagnols mais ils sont aussi contestés en France. Le 14 avril, le syndicat CGT des dockers de Fos-sur-mer faisait savoir qu’il refuserait de prendre en charge un navire de Maersk si celui-ci transportait du matériel militaire ou des armes à destination d’Israël.