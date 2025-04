Nantes : pour un 1er Mai révolutionnaire et anti-guerre

Le 1er Mai est la journée internationale des droits des travailleuses et des travailleurs. Née d’une grève insurrectionnelle à Chicago qui a été férocement réprimée, cette date s’est répandue dans le monde entier. Elle célèbre chaque année la solidarité entre les peuples.

En 2025, les nuages noirs de la guerre sont chaque jour plus menaçants, les régimes impérialistes sèment la violence et la barbarie, un génocide se déroule sous nos yeux, l’extrême droite se hisse au pouvoir dans de nombreux pays… et nos dirigeants parlent de réarmement tout en débloquant des milliards pour l’économie de guerre.

Il n’a donc jamais été aussi urgent de faire vivre l’internationalisme : de rappeler que les opprimés n’ont aucun intérêt dans les conflits militaires, et tout à gagner dans la guerre sociale contre les riches et les puissants.

À Nantes, la manifestation du 1er mai démarrera à 10h30 au Miroir d’eau. Rejoignez le cortège de tête contre la guerre et le colonialisme et pour l’amitié entre les peuples. Pour un 1er mai révolutionnaire et internationaliste. Amenez des pancartes, des banderoles, de quoi peindre, diffuser de la musique et vous faire entendre !

Attention : il n’y a aucun transport en commun le 1er mai, prévoyez votre trajet à l’avance. Attention aux contrôles de police, fréquents ce jours là aux abords du point de rendez-vous.