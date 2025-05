Pierre-Édouard Stérin est un petit menteur

«Tu ne porteras pas de faux témoignage ni ne mentiras» : ce précepte fait partie des 10 commandements que tout chrétien doit respecter à la lettre. Pourtant, le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, fervent catholique, qui utilise sa fortune pour le «redressement de la France et de la promotion du Christ», qui mène une «croisade idéologique» et veut faire triompher l’extrême droite et l’intégrisme religieux en France, est un gros mytho.

À trois reprises, ce riche homme d’affaire a refusé de répondre à une convocation à l’Assemblée Nationale, devant une commission parlementaire. Cet homme qui a fait fortune en vendant des «Smartbox», qui est exilé fiscal en Belgique et qui a débloqué 150 millions d’euros pour soutenir l’extrême droite lors des prochaines élections, mais qui a aussi fondé un observatoire bidon chargé de réaliser des sondages orientés pour faire infuser ses idées dans les médias, et qui s’apprête à lancer une école de formation de futurs cadres d’extrême droite, devait être auditionné sur «l’organisation des élections en France». Sa chaise est restée vide à chaque fois, ce qui est un délit : il est obligatoire de se rendre à une convocation parlementaire.

Le 14 mai, le jour de son troisième refus de répondre devant les députés, Stérin s’est même permis de jouer la carte de la provocation. Il est intervenu sur la chaîne d’extrême droite Cnews, en visio depuis chez lui, pour affirmer que sa convocation n’était qu’un «prétexte» pour des députés qui «ont juste envie de faire les marioles devant les caméras». Un richissime catholique intégriste qui insulte les institutions et les élus : s’il était musulman, on parlerait de «séparatisme» et il serait sanctionné. Ces bravades ont tout de même fini par agacer le député Cazenave, pourtant macroniste et qui avait fait preuve d’une grande patience. Il a annoncé qu’il allait «saisir la justice» contre le milliardaire réfractaire.

Pour justifier ses absences, Stérin a joué la carte de la victimisation. Il a répété qu’il aurait reçu «des dizaines de menaces de» et qu’il serait donc trop «dangereux» pour lui de mettre un pied à Paris. Et en particulier à l’Assemblée, ce coupe gorge pour milliardaires bien connu.

Pierre-Édouard Stérin aime se moquer du monde Le 11 juin, il est la tête d’affiche d’une conférence intitulée «Agir en chrétien»… qui aura lieu à Paris ! Cette soirée est organisée par L’Institut du Bon Pasteur, un groupe intégriste d’extrême droite. Un reportage de France 2 consacré à cet institut avait mis en lumière ses liens avec le Front National et révélé que ses membres glorifient le Maréchal Pétain auprès d’élèves d’un collège privé. Des jeunes y scandaient même des chants nazis. Cette soirée charmante aura lieu en bonne compagnie, puisque l’affiche annonce aussi la présence de Yann Bompard, maire d’extrême droite de la ville d’Orange et Gabrielle Cluzel, chroniqueuse chez Cnews. Pour Stérin, aller répondre à des questions potentiellement gênantes au Parlement est «dangereux», mais pas aller faire le fanfaron avec la fange des réactionnaires.

En résumé, Pierre-Édouard Stérin est un mauvais fidèle. Il ment éhontément en plus de se soustraire à la règle commune. Les curés qui entourent le milliardaire lui rappelleront-ils ses devoirs de bon chrétien, et lui demanderont-ils de faire pénitence ?