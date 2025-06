La police « baptise » sa nouvelle grenade brésilienne contre les supporters du PSG

«Elles étaient très attendues par les spécialistes du maintien de l’ordre,une nouvelle fois éprouvées le week-end dernier par les émeutes en marge du triomphe du PSG en Ligue des Champions. Les grenades à main assourdissantes GL-304 sont en phase de déploiement dans les unités des forces de l’ordre» se réjouit Europe 1, la radio de Bolloré, le 3 juin. Il semble décidément y avoir un lien direct entre le Ministère de l’Intérieur et les médias d’extrême droite.

On apprend ainsi qu’une nouvelle arme policière a été «testée» contre les supporters parisiens le week-end dernier, en toute opacité. Et visiblement, cette expérimentation a plu aux policiers puisque «le directeur général de la police nationale annonce que la période de tests de ce nouveau modèle a été concluante» et que la grenade va être généralisée.

Le monde du foot est, comme les banlieues et certaines luttes sociales, un terrain d’expérimentation des nouvelles méthodes de répression. C’est dans les stades qu’ont été expérimentées les premières vidéosurveillances avec reconnaissance faciale, c’est autour des stades que la police a organisé ses premières «nasses» autour de groupes de supporters. C’est aussi contre les ultras qu’ont été utilisées les premières «interdictions de stade», des interdictions administratives d’assister aux matchs, forçant le supporter concerné à pointer au commissariat pendant les rencontres. Un dispositif que les syndicats policiers rêvent d’appliquer aux manifestants fichés.

C’est donc logiquement qu’une nouvelle grenade a été utilisée en premier lieu contre des supporters du PSG, dont beaucoup venus des banlieues de la capitale, lors de la Ligue des Champions.

Europe 1 explique que ces munitions seront «utilisées pour disperser les foules avec un effet blast et assourdissant» et qu’elles «dégagent un nuage de poudre blanche ainsi qu’un surpression pour accentuer la désorientation». La radio poursuit avec un gros mensonge : «Cette arme de force intermédiaire a été choisie afin de minimiser les risques de dommages collatéraux».

À chaque fois qu’un nouveau jouet est offert à la police, c’est le même refrain. Dans les années 1990, le Flash-Ball était présenté comme une «arme anti-bavure», qui devait permettre aux policiers de ne plus jamais utiliser leurs armes à feu. Avec le LBD, on nous promettait que, vu la précision de cette arme, plus personne ne serait touché à la tête. C’est l’inverse qui s’est produit. Avec la grenade explosive GM2L actuellement utilisée, la police assurait qu’elle était «moins dangereuse» que les modèles précédents, qui avaient arraché des mains de Gilets Jaunes. Depuis qu’elle a été distribuée en 2021, la GM2L a arraché plusieurs mains et causé de nombreuses blessures gravissimes, notamment à Sainte-Soline. Il ne faut donc pas croire un mot de la promotion médiatique de cette nouvelle munition à «effet blast» vendue par Europe 1.

De quoi s’agit-il ? D’une arme fabriquée au Brésil. En 2023, après le mouvement pour les retraites et la révolte pour Nahel, le gouvernement a commandé pour 18 millions d’euros de grenades explosives. Et c’est un modèle fabriqué au Brésil par une entreprise nommée Condor qui a été choisi. Condor, c’est le nom d’un oiseau charognard d’Amérique Latine, mais aussi le nom du «Plan Condor», une campagne d’assassinat de militants de gauche par les services secrets des dictatures latino-américaines, dont le Brésil, dans les années 1970.

La police brésilienne est considérée comme la plus meurtrière de la planète. Entre 2015 et 2019, environ 25.000 brésilien-nes ont été tué-es par des policiers, soit autour de 5000 mort-es par an. Leur mode opératoire ? La guerre. Des unités militarisées issues de la période de dictature entrent dans les favelas avec des blindés et des armes de guerre, et tirent sur tout ce qui bouge. Le bilan des victimes, abattues chez elles ou dans la rue, femmes et enfants compris, est effarant.

Il semble pourtant que ce soit un modèle à suivre pour la police française. En 2021, le petit syndicat d’extrême droite «France Police» réclamait que notre pays «s’inspire du modèle brésilien et Philippin», estimant que le président Bolsonaro obtient d’excellents résultats en ayant donné carte blanche à la police». Ces dernières années, plusieurs policiers français ont été photographiés en train d’arborer le logo de la BOPE, une unité de police sanguinaire très connue au Brésil, dont le logo est une tête de mort surmontant deux pistolets. Alors quoi de mieux, pour se hisser sur le podium des pays les plus répressifs du monde, que de commander directement des armes au Brésil ?

Condor produit donc le modèle GL-304, commandé par la France. Il provoque un blast plus intense que toutes les autres grenades utilisées en France. Il s’agit d’une arme à «effets combinés», en plus d’exploser, elle provoque un nuage blanc qui aveugle ses victimes. Son fabriquant parle d’un «effet moral» (efeito moral), visant à désorienter.

Elle est vendue par Europe 1 comme «moins dangereuse» car elle ne propulserait pas d’éclats, pourtant des essais effectués par l‘armée brésilienne sur une grenade de la même gamme ont montré que des fragments avaient été projetés à plus de 10 mètres, blessant un soldat pendant les tests. Sur son site, Condor prévient que ses grenades à main «doivent être lancée à plus de 10 mètres des personnes», une précaution «impossible à respecter pour une munition lancée à la main dans une foule compacte» souligne le collectif Désarmons-Les.

Europe 1 précise que «l’académie de police a développé une « mallette pédagogique » à destination des effectifs afin de préciser les conditions d’emploi de cette grenade». Nous voilà rassurés.