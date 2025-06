Israël-Iran : détruire la propagande de guerre en deux citations

Face au torrent de mensonges diffusés en continu sur les plateaux de télévision, vous avez encore du mal à convaincre que la guerre lancée par Israël contre l’Iran et ses conséquences incalculables pour l’avenir ne sont pas une bonne chose ? Voici deux citations qui démolissent l’escroquerie qui sert à justifier l’attaque israélienne.

Non l’Iran n’était pas sur le point d’avoir la bombe atomique

En mars 2025, il y a trois mois seulement, la Directrice du renseignement des USA Tulsi Gabbard, une trumpiste féroce et peu suspecte de sympathie à l’égard de l’Iran, déclarait : «La communauté du renseignement continue d’estimer que l’Iran ne construit pas d’arme nucléaire et que Khamenei (Guide suprême de l’Iran, NDLR) n’a pas autorisé le programme d’armement nucléaire qu’il a suspendu en 2003».

La CNN vient de confirmer que «les services de renseignement américains estiment que l’Iran n’est pas en train de produire des armes nucléaires» en se basant sur quatre sources différentes. «Téhéran ne serait pas en capacité de se doter de missiles à tête nucléaire avant au minimum trois ans» précise même la chaîne.

Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux USA et représentant de la France à l’ONU, pas vraiment un islamo-gauchiste, déclare lui aussi le 16 juin : «Tous les services de renseignement occidentaux, y compris la CIA, ont dit publiquement que les Iraniens n’étaient pas engagés dans la fabrication d’une arme nucléaire».

En réalité, en 2015, l’Iran et les pays occidentaux ont signé l’accord de Vienne, visant à contrôler le programme nucléaire iranien en échange d’une levée progressive des sanctions économiques qui touchent le pays. C’est Donald Trump qui a rompu cet accord en 2018, annonçant le «niveau le plus élevé de sanctions économiques possibles» contre l’Iran. Néanmoins, des négociations avaient repris cette année et étaient sur le point d’aboutir.

Toute l’attaque en cours repose donc sur un énorme mensonge. Israël prétend que l’Iran est sur le point de finaliser une bombe nucléaire qui menacerait son existence, c’est faux. C’est même l’inverse : c’est Israël qui s’est dotée de l’arme atomique de façon illicite et opaque, échappant à tout contrôle international. L’État colonial reproche ce qu’il a lui-même fait pour déclencher une guerre.

Il y a 23 ans, Netanyahou utilisait le même argument pour attaquer l’Irak

En septembre 2002, Benjamin Netanyahou était déjà ancien Premier ministre d’Israël. Il faut lui reconnaître une extraordinaire longévité politique et une constance dans l’ignominie.

À l’époque, il réclamait une attaque immédiate et préventive contre l’Irak de Saddam Hussein, accusée selon lui de vouloir se doter de l’arme nucléaire. Le 12 septembre 2002, il se rendait devant le Congrès des USA et déclarait : «Il n’y a aucun doute que Saddam a le projet, travaille et développe l’arme nucléaire. Aucun doute. Et il n’y a aucun doute qu’une fois qu’il l’aura, l’histoire changera immédiatement. Et aujourd’hui, les États-Unis doivent détruire ce régime, parce que Saddam doté de l’arme nucléaire mettrait le monde entier en danger».

Pour l’anecdote, la venue de Netanyahou en Amérique du Nord avait à l’époque provoqué une émeute étudiante à l’université Concordia.

La plaidoirie de Netanyahou a été entendue. Six mois plus tard, les États-Unis lançaient la guerre en Irak, en prétextant la présence «d’armes de destruction massive» cachées par le régime irakien. 23 ans plus tard, tout le monde sait qu’il n’y avait ni bombes nucléaires ni armes bactériologiques en Irak, c’était une immense invention pour détruire le pays et piller ses richesses, en faisant un million de morts au passage. Une guerre horrible qui a créé un immense chaos, servant de terreau fertile à Daesh et autres groupes terroristes.

En résumé, Saddam Hussein hier et le régime des Mollah aujourd’hui sont des régimes dictatoriaux et criminels, mais la guerre en Irak comme celle contre l’Iran reposent sur les mêmes mensonges, et font couler le sang des peuples. L’histoire bégaie.