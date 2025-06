Le milliardaire fasciste Stérin rachète le compte Cerfia

«L’actualité à portée de main !», c’est le slogan du compte Cerfia, suivi par 1,2 million d’abonnés sur le réseau X et 215.000 sur Instagram. Cerfia fait partie des gros comptes d’information sur les réseaux sociaux : il propose une actualité résumée en quelques mots, piochée dans la presse généraliste ou régionale, et massivement repartagée.

Ce compte, qui doit son succès à sa réputation de «neutralité» puisqu’il prétend délivrer de l’info «brute», rapide à lire et sans analyse, a été racheté par le milliardaire d’extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Dans le détail, Cerfia est une marque déposée par l’entreprise DM News, elle-même désormais détenue par Médiane, entreprise possédée par la holding Otium impact France de Pierre-Édouard Stérin. À la tête de Médiane, on trouve Alban du Rostu, bras droit du milliardaire.

Pierre-Édouard Stérin, exilé fiscal ayant fait fortune en vendant les célèbres «Smartbox», qualifie le RN de «parti de gauche», il a annoncé vouloir mettre sa fortune au service du «redressement de la France et de la promotion du Christ», il s’oppose à l’IVG, il est fan de Trump et de Musk, et il a élaboré le plan «Périclès».

Périclès n’est pas le grand stratège de la démocratie athénienne, mais un acronyme inventé par Stérin : «Patriotes-Enracinés-Résistants-Identitaires-Chrétiens-Libéraux-Européens-Souverainistes», un plan qui comprend une somme de 150 millions d’euros pour mettre l’extrême droite au pouvoir en finançant des écoles de formation pour de futurs élus, des galas, des réseaux d’influence, des médias… En achetant Cerfia, il met donc la main sur un gros canal d’actu lu par la jeunesse.

Le projet de Stérin est d’influencer le débat public pour faire avancer les idées d’extrême droite de plus en plus largement dans les esprits, en orientant les débats sur l’islam, l’insécurité, l’immigration et «l’extrême gauche». Pour gagner l’hégémonie culturelle, il met les grands moyens.

Il finance par exemple un «Observatoire de l’Immigration et de la Démographie (OID)» qui produit des études qui sont ensuite reprises par Le Point, CNEWS, le JDD, Le Figaro, mais aussi par le RN. Il a aussi fondé un «observatoire» nommé Hexagone, qui achète des sondages pour orienter le débat public «sur des sujets comme la violence scolaire, les dépenses de l’État ou le logement» expliquait le journal Le Monde, qui rappelait qu’Hexagone «a déjà réussi à donner de la visibilité à ses études dans Les Echos ou sur BFM-TV, tout en opérant depuis les locaux de Périclès».

Hexagone a notamment publié un sondage pour les prochaines présidentielles assurant que Jordan Bardella serait très largement en tête dans tous les scénarios, et la gauche systématiquement éliminée dès le 1er tour. Ce sondage dit à la population : résignez-vous, deux ans avant les élections, elles sont déjà gagnées par l’extrême droite. Il dit aussi aux médias : le RN est loin devant, il faut donc lui donner la parole davantage. Ces chiffres fantaisistes, concoctés par l’équipe de Stérin, ont d’ailleurs largement été repris dans les médias de masse.

Le rachat de Cerfia par Stérin est une nouvelle étape. Des milliardaires de droite et d’extrême droite comme Bouygues, Bolloré ou Drahi possèdent déjà 90% des médias français. Une poignée d’ultra-riches a confisqué le débat public depuis longtemps. Mais il reste encore une liberté de ton et d’analyse sur les réseaux sociaux. Sans eux, les violences policières contre les Gilets Jaunes, l’assassinat de Nahel, le génocide en Palestine, les mensonges du gouvernement et bien d’autres sujets ne seraient jamais traités dans les médias mainstream.

Maîtriser les réseaux sociaux est donc un objectif, et c’est ce que vise Stérin en achetant un compte pour faire avancer ses idées sur les réseaux sociaux, consultés par un public plus jeune que celui qui regarde la télévision.

Bientôt, les milliardaires fascistes auront colonisé tout notre espace mental, sauf si vous, lecteurs et lectrices, nous permettez de renforcer les canaux médiatiques indépendants, qui donnent de l’écho aux résistances et à la pensée critique.