Retour sur le 14 juillet internationaliste à Paris

Lundi 14 juillet, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Paris pour la solidarité internationale, contre le racisme, le colonialisme, le fascisme et la guerre.

Alors que les militaires faisaient battre le pavé des Champs Élysée de leurs engins de morts devant un chef de l’État qui se rêve en chef de guerre, un autre rassemblement avait lieu à Paris, avec cette fois pour mot d’ordre «Guerre à la Guerre ! Guerre aux Frontières !»

De nombreux collectifs ont ainsi répondu à l’appel de la Marche des Solidarités, de l’Inter collectif des Sans-Papiers d’Île-de-France, du Collectif des Jeunes du Parc de Belleville, d’Urgence Palestine, de la coalition Guerre à la Guerre et de Samidoun, avec la présence notamment d’un cortège de 180 personnes venues du Pays Basque et de Catalogne, ainsi qu’une délégation de personnes sans-papiers venue de Nantes.

Dans un magnifique cortège ouvert par des militant-es sans-papiers en tenue de tirailleurs, aux couleurs des drapeaux emblématiques des luttes contre le colonialisme et le racisme et animé des slogans « Nous sommes tous-tes des enfants de Gaza ! Nous sommes tous-tes des enfants d’immigré-es ! », les milliers de personnes présentes ont affirmé leur engagement à construire partout la résistance et la solidarité dans les jours, les semaines et mois à venir pour faire reculer les racistes, stopper les fascistes, dégager les colons et enrayer la marche vers la guerre promise par Macron.