Le mouvement du 10 septembre presque 4 fois plus populaire que Bayrou

Insolite : avant même d’avoir commencé, le mouvement «bloquons tout» qui commencera le 10 septembre est quasiment quatre fois plus soutenu que Bayrou et Macron.

En effet, le 22 août, les médias dévoilaient un sondage révélant que «70% des Français interrogés sont favorables» aux manifestations contre le plan néolibéral de Bayrou. 63% déclarent même «adhérer au mouvement» alors que seulement 26% y sont opposés et 11% indifférents, c’est-à-dire la petite minorité de boomers aisés qui squatte les plateaux des médias dominants ou continue de se vautrer devant leurs télévision.

Mieux encore, 58% des français se disent favorable à «bloquer le pays» le 10 septembre, et 68% sont pour «une censure à l’Assemblée nationale» du gouvernement. Bayrou a été nommé par un coup d’État légal en décembre, en dépit du résultat des dernières élections, mais personne n’a oublié qu’il est illégitime.

En effet, le 20 juillet dernier, un sondage mesurait la cote de popularité de Macron et de Bayrou. «Seuls 19% des Français sont satisfaits du président Emmanuel Macron et 18% de son Premier ministre François Bayrou» expliquait la presse. Pour le président, qui bat pourtant des records de détestation, c’est le niveau le plus bas jamais mesuré depuis son élection, c’est-à-dire plus bas que lors de l’affaire Benalla, des Gilets jaunes ou de la réforme des retraites ! Il est au fond du gouffre. Quant à Bayrou, il n’a jamais décollé, même quand il a essayé de monter dans un Rafale.

La révolte est donc infiniment plus populaire que le gouvernement. Mais on le sait, les sondages et les intentions ne suffisent pas, seuls les actes comptent. 70% des Français favorables au 10 septembre, cela fait plus de 47 millions de personnes. Il suffirait qu’une fraction seulement se mobilise réellement pour que nous soyons des millions à bloquer totalement le pays. Ce qui permettrait non seulement de faire tomber Bayrou et son plan en quelques jours, mais aussi de viser beaucoup plus loin. Parlez-en autour de vous !