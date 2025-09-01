Pour la Palestine : la solidarité internationale en gestes

Trois actions marquantes pour la Palestine ces deux derniers jours.

Une nouvelle flottille s’élance

Dimanche 31 août, «la plus grande tentative pour briser le blocus de Gaza» a été lancée depuis plusieurs ports méditerranéens. Après la tentative du navire le Madleen en juin puis celle du Handala en juillet, tous deux interceptés avec leurs équipages par l’armée israélienne, c’est désormais une armada composée de «dizaines de bateaux» qui prend la direction de l’enclave palestinienne pour y amener de l’aide humanitaire. La «Global Sumud Flotilla» – Flotille internationale de la résistance – s’est élancée des ports de Barcelone, Marseille ou de Tunisie, avec 44 délégations de pays différents.

Un keffieh à la Mostra de Venise

À la Mostra de Venise, prestigieux festival de cinéma italien, la réalisatrice marocaine Maryam Touzani qui était sur le tapis rouge de son dernier film «Calle Malaga», accompagnée de son conjoint, le scénariste et producteur franco-marocain Nabil Ayouch, ont montré un panneau de protestation avec les mots «Stop au génocide à Gaza», ainsi que le motif d’un keffieh sur un sac. Un courage trop rare dans le monde du cinéma et de la culture.

Le vainqueur de l’UTMB rend hommage à la Palestine

UTMB pour «ultra-trail du Mont blanc» : 174 kilomètres de course sur près de 10.000 mètres de dénivelé positif dans les montagnes, la prouesse est tout simplement hallucinante. Le coureur chinois Yu Biao est parvenu au bout de cette épreuve surhumaine en 19 heures, et il a trouvé la force de réaliser un geste revendicatif au moment de son arrivée à Chamonix le 30 août. Juste avant de franchir la ligne finale, il a accroché un drapeau palestinien sur son dos, puis s’est caché la bouche et la gorge avec ses mains repeintes en rouge, afin de dénoncer le silence et l’inaction face au génocide à Gaza. Un geste admirable qu’on aimerait voir chez les grandes stars du sport mondial.