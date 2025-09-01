L’escroquerie de la dette résumée en deux chiffres

«Il faut une prise de conscience des Français» sur la dette disait François Bayrou devant le Medef il y a encore quelques jours. Depuis des semaines, il multiplie les phrases alarmistes pour justifier son plan d’austérité. Le 29 août, il s’exclamait que «si rien ne change, le bateau va couler ! Ça se comprend, c’est en français ça ?» Lors d’un débat télévisé le 31 août, il allait jusqu’à affirmer que «ce sont les Français qui dépensent l’argent», et non l’État, déresponsabilisant totalement les politiques menées depuis des décennies.

L’escroquerie du chantage à la dette peut être démontée simplement en deux chiffres :

1.043 milliards : la dette provoquée par Macron

Depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, la dette publique française est passée de 2.262 à 3.305 milliards d’euros en 2025, soit une hausse de 1.043 milliards. Pour un «Mozart de la finance», on a vu mieux : aucun pays européen n’a creusé sa dette aussi fortement sur la même période. Selon l’Observatoire français des conjonctures économiques – OFCE – ce déficit colossal s’explique d’abord par la baisse de la fiscalité sur les entreprises et les ménages les plus aisés. Pour parler simplement, Macron a créé de la dette en aidant les riches.

Un rapport du Sénat, publié en juillet dernier, rappelait que chaque année 210 milliards d’euros d’argent public sont versés aux entreprises sans aucune contrepartie ni contrôle. Sur 10 ans, ce sont donc plus de 2.000 milliards qui ont donc été offerts au patronat pour «créer des emplois», sans aucun retour sur investissement, sans vérifications, sans nouveaux emplois. Certaines entreprises aidées par l’État, comme Auchan ou Arcelor, ont même supprimé des emplois tout en réalisant des maxi-profits.

1.228 milliards : la fortune des riches

Entre 2017 et 2025, la fortune des 500 personnes les plus riches de France est passée de 571 milliards d’euros à 1228 milliards. Ce magot a donc plus que doublé sur la même période. Plus scandaleux encore, la fortune des plus riches correspond presque exactement à l’augmentation de la dette sous Macron.

Un hold-up inédit

L’argent ne disparaît pas par magie. La dette a explosé sous Macron alors que plus aucun service public ne fonctionne, qu’on meurt dans les hôpitaux, que les enseignants sont prolétarisés, que les bureaux de Poste et les gares ferment et que la pauvreté explose. Pourtant, la France produit beaucoup plus de richesses qu’après-guerre, au moment de la création de la Sécurité sociale, de grands services publics et d’emplois mieux protégés.

En réalité, l’État n’a jamais récolté autant d’argent alors qu’il réduit les dépenses sociales. Il n’y a donc aucune raison que la dette augmente. Aucune, sauf par une opération gigantesque de hold-up généralisé : une réorientation de l’argent public vers les plus riches, la police et l’armée. Réduire la dette est un jeu d’enfant, il suffit de récupérer les sous dans les bonnes poches.