La plus grande flottille de l’histoire pour briser le blocus de Gaza est en route

Des dizaines de bateaux venus de Tunisie viennent de rejoindre la Global Sumud Flotilla pour Gaza, cette armada de navires qui s’est élancée de Barcelone contre le blocus imposé à l’enclave palestinienne. Il s’agit de la plus grande flotte civile jamais conçue contre le colonialisme israélien. On compte plus de 50 bateaux d’au moins 44 pays, avec à leurs bords des centaines d’activistes emportant des denrées humanitaires.

Parmi eux, Mandla Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, qui rejoindra un équipage Sud-Africain, mais aussi l’actrice française Adèle Haenel qui est montée sur un des bateaux, l’acteur irlandais Liam Cunningham, l’espagnol Eduard Fernández, l’acteur suédois Gustaf Skarsgård, l’écologiste Greta Thunberg et de nombreux élus…

Cette grande coalition humanitaire par voie maritime est un démonstration de la force de la solidarité internationale, alors que le génocide se poursuit et que la famine décime la population de Gaza. Le gouvernement israélien a menacé la flottille d’une terrible répression pour dissuader toute nouvelle tentative. En retour, les dockers du port de Gênes ont menacé de bloquer le transit maritime européen en cas d’attaque israélienne contre la flottille.

Sur une plage de Gaza, des habitants ont sculpté dans le sable un message de bienvenue à la Global Sumud Flotilla.

Vous pouvez suivre en direct les bateaux sur cette carte qui reçoit les données GPS de la flottille : https://www.globalsumudflotilla.org/tracker/