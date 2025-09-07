Appel : « Porte par porte et mur par mur, bloquons Paris le 10 septembre »

Alors que les Assemblées populaires des grandes villes de l’Ouest et d’ailleurs s’organisent pour occuper les périphériques le 10 septembre, notre rédaction a reçu cet «appel général à encercler Paris pour bloquer les flux et occuper ses portes», que nous vous reproduisons en intégralité :

«Depuis nos banlieues ou nos campagnes, depuis nos villages et nos villes, depuis l’extérieur comme l’intérieur du périph : convergeons ! Bloquons les points d’entrée et de sortie du périphériques et les voies d’accès à l’autoroute pour ralentir la cadence infernale de la production et de la distribution. Occupons les ronds points des portes pour en faire des lieux de vie, de rencontres et de luttes. Si nous sommes expulsé-es le matin, retournons-y le soir ! Si nous n’arrivons pas à occuper le 10, réessayons le 11, puis le 12 puis le 13… ! Sortons des formes traditionnelles de mobilisation et occupons les portes des villes pour y construire notre pouvoir collectif.

On nous a trop fait croire qu’on en était pas capables, ou pas légitimes, alors qu’il ne tient qu’à nous de nous réunir et de faire ensemble !

À toutes celles et ceux ce que ce monde étouffe,

Qui s’inquiètent de la fin du mois comme de la fin du monde.

Qui n’en peuvent plus de l’isolement, de la fatigue et du sentiment d’impuissance que ce système capitaliste, raciste, colonial et patriarcal génère,

Qui pensent que l’éducation, l’hôpital et l’agriculture importent plus que la police et l’armée.

Qui ne supportent pas qu’on tue qu’on viole et qu’on mutile, ici ou ailleurs, à Gaza ou en Kanaky.

Qui refusent que l’on trie les bons et les mauvais.es citoyen.nes selon leur correspondance aux critères de rentabilité du capitalisme, leurs papiers, leur couleur de peau, leur genre ou leur religion.

Qui n’en peuvent plus de tous ces gouvernements et des milliardaires qui les nourrissent

À toutes celles et ceux qui aspirent à un autre monde

Un monde qui n’enferme personne, où on peut faire ce qu’on veut de nos corps

Un monde où on partage et où on met en commun, où on respecte le monde vivant car nous en faisons partie !

Un monde où nous décidons de nos vies depuis nos villes, nos quartiers, nos villages

Un monde qui verrait la libération de la Palestine, de la Kanaky, des Soudanai.ses, des Iranien.nes et de tous les peuples opprimés !

Un monde qui signifierait la fin du pouvoir des capitalistes, la fin de l’impérialisme et le début d’un pouvoir réellement populaire !

À tous celles et ceux qui sont assez fous pour partager ces rêves et assez folles pour tenter de les réaliser.

À celles et ceux qui ne les formuleraient pas comme ça mais qui partagent ces désirs d’émancipations, qui ont comme nous la conviction qu’un tel moment est fait pour se rencontrer, être transformé-e et réfléchir ensemble à comment vivre mieux !

Rendez-vous le 10 septembre pour paralyser Paris. Occuper ses portes. Se retrouver et commencer à construire la vie que nous voulons vraiment.

Pour faire de ce jour le début de la fin de Macron et son monde, de la chute du régime et l’ouverture de la Révolution.»

Selon nos sources, plusieurs Assemblées populaires se réunissent pour bloquer les grandes portes de la capitale, et ces initiatives pourraient bien se généraliser dans les prochains jours. Le périphérique parisien mesure plus de 35 kilomètres et comporte 38 entrées, un véritable casse tête pour les autorités.