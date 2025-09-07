Trump renomme le Ministère de la Défense en Ministère de la Guerre

La militarisation mondiale et la course vers la guerre généralisée se poursuit

Donald Trump a signé le 5 septembre 2025 un décret visant à renommer le ministère étasunien de la Défense en celui de la Guerre. Pour valider cette décision symbolique, Trump a besoin d’un vote du Congrès, mais il a d’ores et déjà permis à son ministre de la Défense d’utiliser le titre de Ministre de la guerre, et a largement médiatisé le changement de sa plaque à l’entrée de son bureau au Pentagone.

«Nous avons gagné la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, non pas grâce au ministère de la Défense, mais grâce au ministère de la Guerre» a souligné le ministre, Pete Hegseth, qui rêve visiblement d’un troisième conflit planétaire. «Comme l’a dit le président, nous ne sommes pas seulement une force défensive, nous sommes une force offensive. Nous avons rétabli au ministère l’esprit guerrier. Nous voulons des guerriers, des gens qui savent comment tuer l’ennemi». Le ton est donné. Les USA sont une nation qui a toujours été en guerre à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières depuis leur création, mais ce changement de nom promet des agressions encore plus assumées.

Pete Hegseth est un vétéran de la Garde nationale du Minnesota, un animateur de la chaîne d’extrême droite Fox News et il porte des tatouages chrétiens inspirés de symboles des croisades. Il adhère à une mouvance religieuse sectaire nommée Reconstructionnisme réformé, qui prône l’application de la loi chrétienne biblique à la société, un monde exclusivement dirigé par les hommes et une préparation au retour de Jésus. Le 8 août dernier, il republiait sur son compte X une vidéo de pasteurs ultra conservateurs disant qu’il fallait supprimer le droit de vote des femmes. Voilà qui est à la tête de l’armée la plus puissante du monde.

Les USA dépensent actuellement plus de 1000 milliards de dollars par an dans leur armée, ce qui représente 3,7% de leurs PIB, un montant qui est trois fois plus élevé que la Chine et 7 fois plus que la Russie, mais que Trump vient à nouveau d’augmenter de 150 milliards de dollars en taillant dans les dépenses sociales.

Le 14 juin dernier le Président organisait, pour son anniversaire, un défilé militaire sponsorisé par des entreprises privées comme l’UFC – organisation de sports de combat. Aux cris de «USA !» le président était accueilli par 21 coups de canon. Une démonstration militariste inédite depuis 1991, après la Guerre du Golfe.

Trump ne cache pas ses ambitions conquérantes au Canada, au Groenland ou au Panama, pays qu’il a dit vouloir annexer ou contrôler. Il menace aussi d’intervenir au Mexique, et masse actuellement des forces armées au large du Venezuela, en attendant la moindre étincelle pour attaquer le pays. Au sein même des USA, il a déployé la garde nationale dans plusieurs grandes métropoles dont Washington, militarisant ainsi l’espace public, en particulier autour des institutions.

Aux États-Unis, le nom de Ministère de la guerre a été abandonné en 1947, comme dans la plupart des pays du monde, après l’horreur de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agissait de traduire, au moins par le nom des institutions, l’arrêt des logiques d’agression, de prédation et d’expansion. Avec le retour d’un ministère de la Guerre, la première puissance mondiale ne fait même plus semblant.

Il faut noter que la France aussi fait figure d’exception avec son ministère des Armées. Chez nous, le Ministère de la guerre a aussi été renommé «de la défense» en 1946, mais Macron a choisi de revenir à un «Ministère des Armées» en 2017. La même année il défilait, pour sa victoire électorale, sur un véhicule militaire, et prenait la pause en portant des uniformes de l’armée, visiblement fasciné et obsédé par le militarisme. La France est aussi l’un des seuls pays au monde à célébrer sa fête nationale avec un défilé militaire. Nos dirigeants marchent décidément dans les pas des pires autocrates de la planète.