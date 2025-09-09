La flottille pour Gaza attaquée par drone au large de la Tunisie

Dans la nuit du 8 au 9 septembre, peu après minuit, au large du port de Tunis, la flottille pour Gaza a été victime d’une attaque de drone. Le navire baptisé «Family Boat», qui devait notamment transporter l’écologiste Greta Thunberg, a été frappé par un engin incendiaire venu du ciel, comme le montrent différentes vidéos de surveillance. Il s’agit aussi du bateau qui transportait d’autres personnalités qui étaient à bord du Madleen, qui avait été attaqué en juillet par l’armée israélienne.

Sur les images d’une caméra de sécurité du navire, on comprend qu’un bruit suspect de drone alerte l’équipage, qui sonne l’alarme et appelle à l’aide. Juste après, une frappe commence à enflammer le bateau.

Il n’y a heureusement pas de victimes, et il s’agit manifestement d’un geste destiné à terroriser la flottille plus qu’à commettre des assassinats… pour le moment.

Le mouvement international et non violent des «flottilles de la liberté» est né dès 2008 pour dénoncer, déjà à l’époque, le blocus de Gaza. En 2010, Israël avait attaqué une précédente flottille qui s’approchait des côtes gazaouies. À l’époque, le convoi naval était composée de 8 bateaux acheminant 682 militants et 10.000 tonnes de matériel et d’aide humanitaire. On trouvait à bord des personnalités politiques, religieuses, des élus, des journalistes…

Plusieurs bateaux avaient alors été sabotés par l’armée israélienne. Et tandis que la flottille se trouvait encore dans les eaux internationales, les militaires avaient donné l’assaut en pleine nuit, avec des zodiac et un hélicoptère. Après avoir tiré des balles en caoutchouc et des grenades assourdissantes sur le navire, tuant plusieurs militants, des tirs à balles réelles avaient visé l’équipage. En tout, 9 humanitaires avaient été tués, dont plusieurs ayant reçu des tirs dans le dos ou à l’arrière de la tête : des exécutions.

L’année suivante, une deuxième flottille avait renouvelé la tentative, mais elle avait à son tour été agressée par l’armée israélienne.

Ce mardi 10 septembre, la «Global Sumud Flotilla» promet que sa mission pour briser le siège de Gaza se poursuivra sans relâche.