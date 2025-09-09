Blocages : histoire et méthodes

Avertissement : cette vidéo est un simple exposé historique, et en aucun cas un appel à reproduire ces méthodes qui mettent en difficultés les pouvoirs établis. À la veille de la journée du 10 septembre, voici trois exemples de blocages effectués lors de luttes récentes, à travers le monde, qui ont fait preuve de leur efficacité.

1- La lutte des mineurs des Asturies

En 2012, les travailleurs et travailleuses des mines dans le nord de l’Espagne entament une grève durable contre la disparition programmée de leur secteur industriel. Bien organisés, politisés à gauche, ils bloquent leur région et ripostent aux policiers venus les réprimer.

Pour paralyser la circulation, et en particulier l’arrivée de la police dans leurs villages, ils détachent les glissières de sécurité pour les mettre en travers de la route. Selon les historiens des luttes sociales, il suffirait de simples clés pour desserrer les boulons. Tant que les glissières ne sont pas remontées, la circulation reste interdite sur les route.

2- La révolte de Hong Kong

En 2019 et 2020, la population de cette cité indépendante se révolte contre la mainmise du régime chinois. Le mouvement multiplie les actions inventives dans la métropole tentaculaire. Parmi les idées les plus efficaces : coller à la super glu des briques sur la route. Les protestataires construisent même des milliers de «mini Stonehenge» en forme de dolmens qui rendent impossible la circulation et très difficile les charges policières.

3- Le mouvement pour les retraites en France

Au printemps 2023, Macron passe en force contre l’avis de la quasi-totalité de la population. Pour sortir des «journées de grève» inutiles, espacées et impuissantes, des collectifs décident de bloquer les périphériques. Pour ce faire, il s’inspirent des barricades en «dents de dragon» utilisées à Hong Kong : trois barrières attachées entre elles pour réaliser des «cônes» bloquant les routes, très stables et plus difficiles à déloger.