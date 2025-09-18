Le Ministère de l’Économie envahi par des cheminots en grève

C’est l’une des images fortes de ce jeudi 18 septembre. Alors qu’une grève générale est en cours, le secteur du rail est particulièrement mobilisé, et la proportion de grévistes à la RATP culmine à 80%.

Les grévistes de SUD-Rail ont organisé une action coup de poing après une Assemblée Générale, et ont envahi le siège du Ministère de l’Économie, repère d’ultra-libéraux comme Bruno Le Maire et Didier Lombarde. C’est aussi là où Macron a commencé sa carrière en politique, utilisant Bercy pour inviter des grands patrons et des mécènes et créer des réseaux en vue de sa candidature, en détournant l’enveloppe de son ministère pour organiser de somptueux diners.

Les cheminots ont scandé «Bercy, t’es foutu, les travailleurs sont dans la rue», et ont craqué des fumigènes. En 2023, lors du mouvement contre la réforme des retraite, ils et elles avaient envahi le siège de LVMH, propriété du milliardaire Bernard Arnault, ami proche de Macron.

Images : Enzo Rabouy, CLPress, Luc Auffret