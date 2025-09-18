Nantes : plusieurs lycées et une centrale de grande distribution bloqués

Ce jeudi, les forces de l’ordre ont empêché plusieurs actions, mais des blocages ont tout de même eu lieu.

Les lycées Jean Perrin, Nicolas Appert, Albert Camus, Nelson Mandela et Gabriel Guist’hau étaient mobilisés. Devant Jean Perrin, des CRS étaient stationnés pour intimider les jeunes en lutte. À Camus, lycée du quartier Bellevue, c’est la BAC et la police nationale qui ont menacé les lycéens et lycéennes, qui ont tenu bon avec leurs enseignant-es.

En parallèle, une action qui n’étaient pas annoncée a été organisée à Carquefou, au nord Est de l’agglomération : la centrale Super U a été bloquée avant l’aube par une quarantaine de personnes.

L’effet de surprise a été efficace, puis qu’aucun policier n’attendaient les bloqueurs et bloqueuses, qui ont pu ériger une barricade devant l’entrée. Cette centrale approvisionne tous les Super U du grand ouest. Une piste à suivre.