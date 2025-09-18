Les aides publiques aux entreprises s’élèvent en réalité à 271 milliards par an

Le 8 juillet, un rapport sénatorial, issu de plusieurs mois d’enquête, estimait que les entreprises ont récupéré 211 milliards d’euros d’aides publiques pour la seule année 2023. Selon ce document, ce montant a été multiplié par 4 entre 1999 et 2023 : l’État a déboursé 300% d’argent public de plus qu’il y a 25 ans pour engraisser le secteur privé sans contrepartie.

En réalité, il s’agit d’un système complexe et opaque, avec de nombreuses niches et dispositifs connus des patrons, sans aucun bilan précis. Deux journalistes du Nouvel Obs, qui viennent de publier l’ouvrage «Le grand détournement», révèlent que le hold-up est encore beaucoup plus élevé !

Selon leur travail, le montant annuel des aides publiques aux entreprises, en particulier aux multinationales, représente 271 milliards d’euros par an. Cette somme astronomique est distribuée sans aucun contrôle vers le privé !

«Malgré leur incapacité à préserver l’emploi ou la balance extérieure, ces aides forment désormais le premier poste de dépense de l’État», elles sont supérieures aux «dépenses combinées d’enseignement, de défense et du service de la dette» explique le Monde Diplomatique !

Les deux journalistes du Nouvel Obs expliquent comment la politique d’Emmanuel Macron en faveur des plus riches a fait exploser la dette et a démoli le système social français. Vous savez, la fameuse dette qui est brandie pour justifier de nouvelles coupes dans les services publics. À force de faire des cadeaux aux entreprises et aux actionnaires, souvent sous forme de baisses d’impôts, Macron a privé l’État de 80 milliards d’euros de recettes annuelles. C’est largement de quoi financer les retraites, les allocations chômage, la santé… C’est aussi deux fois plus que le plan que voulait imposer Bayrou.

Ce braquage du siècle aurait pu se justifier par un semblant d’efficacité : les cadeaux aux patrons devaient les «aider» à «créer de l’emploi». Mais même cette justification est une immense escroquerie. De 2013 à 2019, Carrefour a réalisé 3,6 milliards d’euros de bénéfices et en a reversé 2,8 à ses actionnaires. Lors de la même période, le groupe a profité de 2,3 milliards d’euros d’exonérations fiscale et a tout de même supprimé des postes.

Le groupe Michelin, qui a reçu plus de 140 millions d’euros d’argent public en 2024, a engrangé 1,9 milliard d’euros de bénéfices. Et dans le même temps, il a annoncé la fermeture de deux sites de production, supprimant 1200 emplois. L’argent public sert ainsi à financer des patrons qui se gavent comme des porcs et virent leurs salariés ! L’émission Complément d’enquête révèle même que Michelin a envoyé à l’étranger des machines achetées avec l’argent public ! C’est du pillage pur et simple, avec un cynisme absolu, et la complicité des autorités.

La France est le pays qui compte le plus de milliardaires d’Europe, et le pays où la fortune des ultra-riches augmente le plus vite. Les 10 familles les plus fortunées de France ont vu leur patrimoine boursier multiplié par 24 en 30 ans. On a raccourci des aristocrates pour moins que ça.