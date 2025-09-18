Nantes : blocage éclair et feu d’artifice sur le périphérique

Luttes sociales

Jeudi 18 septembre, une nouvelle matinée difficile à Nantes : la ville reste en état de siège policier, et les 5 points de blocages annoncés par le mouvement sont cernés par les forces de l’ordre. L’État français a même stationné des compagnies de CRS aux abords des lycées pour empêcher les mobilisations de la jeunesse.

Malgré ce climat dissuasif, le périphérique de Nantes a tout de même été mis à l’arrêt par de mystérieux anonymes, soucieux de participer à leur manière au mouvement «bloquons tout». Ces images inédites nous sont parvenues ce jeudi matin.

«Au niveau de l’entrée ouest de l’agglomération nantaise, en pleine heure de pointe, près du rond-point d’Armor qui était encerclé par la police, la route s’est recouverte de flammes et le ciel s’est illuminé de feux d’artifice» explique un bref communiqué. Le groupe, très mobile, s’était dispersé avant l’arrivée des gyrophares.

Il semblerait que même en déployant des milliers d’agents à Nantes, Retailleau n’ai pas réussi à empêcher les actions et les blocages.

