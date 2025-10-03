France : répression implacable des actions pour soutenir la flottille

Durant l’automne 2023, le gouvernement français choisissait d’interdire toutes les mobilisations pour la Palestine alors que le génocide de Gaza démarrait. Macron devenait l’un des dirigeants les plus répressifs de la planète contre la cause palestinienne, et un cas unique dans le monde occidental.

Cela continue le 2 octobre 2025 : alors que des actions de soutien à la flottille pour Gaza ont lieu partout sur la planète, que des blocages et des manifestations massives ont lieu dans toute l’Europe, la police française se démarque par sa violence.

À Paris, des milliers de personnes étaient réunies Place de la République jeudi soir, la police a lancé des charges très violentes contre les manifestant-es. Tirant des grenades, frappant des journalistes, les forces de l’ordre on traqué les soutiens de la Palestine jusque dans les couloirs du métro.

À Toulouse, la répression a été tout aussi brutale. Le matin, à l’université du Mirail, les forces de l’ordre ont fouillé les étudiant-es mobilisé-es pour la flottille et leur ont volé leurs drapeaux palestiniens et leurs keffiehs. Le soir, la préfecture a interdit le rassemblement en soutien à la flottille, et la police a chargé la foule. Plusieurs syndicalistes ont été tabassé-es.

À Marseille, une action de blocage de l’usine Eurolinks a été organisée. Cette entreprise d’armement fournit des produits militaires à Israël et elle est visée par une plainte pour complicité de génocide. Elle a déjà été bloquée plusieurs fois ces dernières semaines. Mais ce 2 octobre, une véritable armée de policiers a été envoyée pour nasser et arrêter tout le monde. Plus de 120 personnes ont été embarquées et placées en garde à vue, une véritable rafle. Eurolinks, qui a du sang sur les mains, est protégé par l’État français.

S’opposer à un génocide est criminalisé. La France s’enfonce de jour en jour dans un néofascisme ordinaire, sans provoquer d’explosion généralisée.

Images : Taragüi Media, CLPress, Luc Auffret, QG, Révolution Permanente