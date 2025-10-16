7 Milliards en plus pour la guerre, 7 milliards en moins pour la santé

Au terme d’un spectacle politicien particulièrement pathétique, le gouvernement Lecornu reste finalement en place, sauvé par le PS dont le pouvoir de nuisance est inversement proportionnel à son poids électoral. À moins d’un soulèvement social, nous aurons donc un plan d’austérité massif en 2026, avec 30 milliards d’euros de coupes dans les dépenses publiques, des mesures discriminatoires à l’égard des demandeurs d’asiles et des étudiants étrangers, et de nouveaux coups de tronçonneuses dans la santé, avec le doublement des franchises médicales et autres attaques gravissimes contre la sécurité sociale. Mais les commentateurs oublient une dimension : le budget militaire qui explose.

Dans le budget à venir, les baisses dans les dépenses de santé sont quasiment égales à l’augmentation des dépenses militaires. Ce que Lecornu veut retirer pour des lits et des soins, il va l’injecter dans des rafales, des bombes et des drones. Il ne faut pas oublier que ce politicien a toujours été un féroce militariste, partisan d’un doublement du budget militaire, qui souhaite «un format d’armée plus important». En tant que ministre des Armées il a été, de fait, VRP des marchands d’armes bleu blanc rouge, dont les avions et les obus vendus partout dans le monde servent à commettre des génocides et des massacres. Il a aussi écrit un livre au titre qui devrait inquiéter tout le monde : «Vers la guerre ?», paru l’an dernier.

Quelques chiffres :

Côté pile, Sébastien Lecornu vient de confirmer, en tant que Premier ministre, «un nouvel effort pour accélérer notre réarmement». Il poursuit en cela une promesse faite par Macron le 13 juillet dernier, faite à la veille du défilé militaire annuel, lorsqu’il avait prononcé un discours affolant, parlant de «sacrifice» pour la jeunesse, de «renforcer nos armes de saturation et pousser au maximum les curseurs de l’entraînement des soldats», ou encore d’usage de la force pour se faire respecter.

Il avait annoncé une rallonge budgétaire supplémentaire de 3,5 milliards d’euros l’an prochain, en plus des 3,2 milliards déjà prévus par la Loi de programmation militaire. Cela fait 6,7 milliards d’euros en plus pour l’armée entre 2025 et 2026, le budget passant de 50,5 à 57,2 milliards. Une hausse de 13% des moyens, aucun autre ministère ne bénéficie de tels crédits. L’année suivante, en 2027, ce budget devrait atteindre 63,4 milliards d’euros, avec l’ambition de doubler le budget de la défense en dix ans.

Côté face, le projet de budget de Lecornu prévoit de faire 7,1 milliards d’euros d’économies sur la santé, alors que les hôpitaux sont déjà en ruines. Ces coupes ne sont pas des chiffres abstraits : on meurt déjà faute de prise en charge dans les couloirs d’hôpitaux. Des vies vont être volées par ce plan de finance. Ce budget va même tuer deux fois : les victimes des guerres impérialistes et les patients qui n’auront pas accès à des soins adéquats.

Et tout cela à cause du PS. Un élément pour montrer la supercherie en cours : le fameux report d’un an de la réforme des retraites, présenté comme une décision majeure et même une «victoire», ne représente en fait que 17 fois moins d’argent public que la hausse du budget militaire. La trahison des socialistes n’a pas coûté cher au gouvernement macroniste.