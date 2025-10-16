En Belgique et en Hollande : blocages contre l’armement et le génocide

Samedi 11 octobre, des actions simultanées et internationales ont visé la logistique de l’armement et du colonialisme, en soutien à la Palestine.

En Hollande

Le collectif Geef Tegengas, que l’on peut traduire par «riposter» ou «contrer» en français, a organisé le blocage du port de Rotterdam. Il s’agit du plus grand port d’Europe et d’un nœud logistique crucial. Le groupe dénonce un centre logistique qui alimente «les guerres, l’oppression et la destruction climatique», en particulier en transportant des armes et du pétrole vers Israël, ou pour le compte de l’OTAN.

800 personnes ont visé cinq points de blocages différents et ont occupé les voie ferrées qui permettent aux conteneurs de transiter des navires vers les trains, et inversement. La police a chargé les cortèges occupant la voie ferrée et ont arrêté des personnes qui s’étaient attachées aux rails. La presse évoque plusieurs dizaines d’interpellations.

Ce blocage a eu lieu alors que des dockers du port venaient de faire grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Geef Tegengas leur a exprimé sa solidarité, soulignant que «les profits des géants de la logistique et de leurs actionnaires exploitent et assassinent des personnes, ici comme à l’étranger».

En Belgique

Le même jour, 400 personnes ont désarmée l’usine Arcelor Mittal de Charleroi, à l’appel des collectifs Code Rouge et Les Soulèvements de la terre. Cette action dénonçait cette firme de l’acier qui réalise d’immense profits en détruisant la nature et en exportant ses produits notamment vers Israël, œuvrant ainsi à la fois à l’écocide et au génocide colonial.

Le site a été bloqué pendant deux heures et le trafic ferroviaire interrompu. Ce blocage intervenait juste avant la grande grève qui a eu lieu en Belgique le 14 octobre, et des slogans de soutien au mouvement social ont été affichés. Un très gros dispositif policier a été déployé, et plus d’une centaine de personnes ont été arrêtées.

Partout, le mouvement mondial contre la machine de guerre, l’industrie des armes et le colonialisme se répand.