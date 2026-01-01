Israël interdit 37 organisations humanitaires à Gaza et en Cisjordanie

Les ONG Médecins sans frontières, Handicap international et bien d’autres sont désormais interdites en Palestine, privant des centaines de milliers de palestinien·nes d’accès à une aide vitale, empêchant la présence de témoins extérieurs et laissant le champ libre à des organisations évangélistes américaines inféodées à Trump et Israël.

Pas d’aide humanitaire pour les survivant·es, pas de témoins des crimes israéliens

Trente-sept ONG humanitaires ont perdu leur accréditation ce jeudi 1er janvier et sont menacées par Israël d’une interdiction totale de leurs actions, à la fois à Gaza et en Cisjordanie, à partir du 1er mars. Le 16 décembre dernier, Radio France révélait grâce à un document du ministère israélien de la Diaspora que l’État génocidaire prévoyait de modifier le système d’enregistrement des ONG opérant à Gaza. L’objectif affiché était de bannir celles ayant des collusions prétendues avec le Hamas.

En réalité, il s’agit surtout de se débarrasser d’organisations encombrantes qui portent assistance aux survivants et survivantes du génocide à Gaza et peuvent documenter les exactions commises par l’armée coloniale, afin de les remplacer par des ONG soutenant le projet génocidaire, ou tout du moins ayant le bon goût de se taire. C’est à présent chose faite : Israël confirmait le mardi 30 décembre que ces organisations internationales ne seront plus enregistrées à Gaza en 2026 si elles ne fournissent pas la liste de leurs employé·es palestinien·nes avant le 31, soit un jour avant la date limite.

Logiquement, les organisations ne se sont pas pliées à cette règle qui contrevient directement aux lois de protection des données personnelles et met en danger leurs équipes. Israël déclare que «les demandes d’enregistrement d’organisations impliquées dans le terrorisme, l’antisémitisme, la délégitimation d’Israël, le négationnisme de la Shoah, la négation des crimes du 7 Octobre» ne seront pas renouvelées.

Ainsi, la moindre critique adressée à l’égard d’Israël vaudra expulsion. La moindre dénonciation du génocide, comme a pu le faire Médecins sans Frontières, vaudra interdiction. L’objectif est clair : dépolitiser l’aide humanitaire, empêcher le plaidoyer, et faire pression sur les ONG pour qu’elles se taisent, ou partent. C’est aussi une condamnation à mort pour les salarié·es et bénévoles des organisations humanitaires présentes en Palestine, qui sont officiellement considéré·es comme des cibles.

À l’heure actuelle, Médecins sans frontières compte un millier d’employé·es palestinien·nes et représente un tiers des lits d’hospitalisation disponibles à Gaza. Ce sont donc des centaines de milliers de Palestiniens et Palestiniennes qui n’auront plus accès à des soins médicaux. Cette annonce intervient au moment où Gaza est aux prises avec une météo catastrophique, des tempêtes, de fortes pluies et des températures ayant drastiquement baissé, amenant des inondations dans les abris de fortune. Pour les centaines de milliers de Gazaouis qui survivent dans des tentes, Israël ayant détruit par ses bombardements le logement de 1,5 millions de personnes, cela équivaut à une condamnation à mort.

L’aide humanitaire n’arrive déjà que très difficilement à Gaza. Sur les 300.000 tentes nécessaires pour abriter les réfugié·es, seules 60.000 ont été reçues. Sur les 600 camions d’aide humanitaire prévus quotidiennement par l’accord de «cessez-le-feu», seule une centaine arrive chaque jour, et Israël en dépouille souvent le matériel médical, qui pourrait soi-disant être réutilisé par le Hamas à des fins militaires.

Un remplacement par des organisations évangélistes trumpistes

Parmi les organisations qui resteront autorisées, on trouve les organisations religieuses américaines évangéliques. En effet, Washington entend bien prendre le contrôle de l’aide humanitaire en Palestine, via la Fondation humanitaire pour Gaza, co-créée avec Tel Aviv, pour la distribution alimentaire. Cette organisation ne prévoit que quatre centres de distribution alimentaire, contre 400 précédemment. À la tête de cette organisation, Johnnie Moore, un pasteur proche de Trump. C’est lors d’une distribution dans l’un de ses centres qu’un millier de Gazaouis avaient été assassinés.

En octobre dernier, Marco Rubio, le secrétaire d’État américain, visitait le centre de coordination civilo-militaire ouvert par les États-Unis au sud d’Israël. Il évoquait les groupes «d’assistance humanitaire» qui se mettraient en place, notamment le rôle que pourrait jouer Samaritan’s Purse dans leur plan de «reconstruction». Cette organisation a pour président Franklin Graham, qui avait prononcé la prière d’ouverture lors de l’investiture de Donald Trump en janvier. Le World Central Kitchen est également devenu l’un des plus gros fournisseurs de repas.

«L’introduction de ces nouveaux acteurs vise à affaiblir la structure humanitaire plus ancienne» explique Amjad Shawa, directeur du réseau des ONG palestiniennes à Gaza. Des sociétés de sécurité privées américaines chercheraient également à s’implanter, afin d’assurer la mise en place du plan colonial organisé par les États-Unis et Israël. C’est une militarisation assumée de l’action humanitaire qui se déroule sous nos yeux.

Les évangélistes américains, le lobby le plus puissant des USA, sont un soutien sans faille à l’entité génocidaire. Ils considèrent qu’Israël doit contrôler la Palestine afin de permettre le retour du Christ. Pour eux, le peuple palestinien n’existe pas, et Israël mène contre eux une guerre «juste», réalisant une prophétie biblique. Néanmoins, dans leur délire messianique, ils prévoient quand même la destruction des deux tiers de la population juive d’Israël. Et ce sont ces gens là qui vont contrôler l’aide humanitaire à Gaza.

Ainsi, les États-Unis et Israël continuent à marcher main dans la main pour organiser le génocide des Palestiniens et Palestiniennes. Et que font nos gouvernants ? Ils «dénoncent» timidement du bout des lèvres, mais maintiennent leur soutien inconditionnel à Israël.