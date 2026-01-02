Le récap de 2025 : chaque mois de l’année, un article qui nous a marqué

Coup d’œil dans le rétro : 12 articles à relire à tête reposée sur le site de Contre Attaque.

«La jeunesse emmerde, Christelle Morançais !» C’est ainsi qu’a été accueillie la présidente de la Région Pays-de-la-Loire, le 14 janvier, au Mans. Elle venait présenter ses vœux à la jeunesse après avoir massacré le budget de la culture.

Collaboration entre la police et la presse d’extrême droite, harcèlement en meute de la sœur de la victime dès le jour du crime : tragédie absolue à Épinay-sur-Orge où le corps sans vie de Louise, 11 ans, a été retrouvé dans un bois le samedi 8 février.

Le dernier bouquin de Yovan Delourme s’intitule «Ça va mal finir». Oui, mais pour qui ?⁩ Entre condamnation en justice, boycott, révélations sur ses escroqueries, fermeture de sa boite… Retour de bâton pour le Jarl ?

Alors que le sang versé était encore chaud, des charognards d’extrême droite se sont précipité sur l’événement pour tenter d’en tirer profit. Pourtant le tueur admirait Hitler et a envoyé un manifeste contre «l’écocide» et la «mondialisation».

Qui a déposé en préfecture la manifestation fasciste du 10 mai ? Une certaine Maylis de Cibon, militante d’extrême droite issue de l’aristocratie, qui est embauchée comme assistante parlementaire au RN et dans le parti d’Eric Ciotti, issu des Républicains. La fameuse «dédiabolisation» c’est ça : une alliance concrète qui va de Ciotti aux néo-nazis les plus enragés.

Alors que la phase finale du génocide est en cours à Gaza, un quiz sur le nombre de civils tués, s’amusant de crimes contre l’humanité, a eu lieu à Paris. Il s’agissait d’un gala organisé par le lobby pro-israélien le 27 mai dans la capitale.

Nouvelle polémique nationale contre la France Insoumise. Cette fois-ci, elle est lancée par le Parti Socialiste, à propos de la police municipale et de la surveillance. Les spécialistes en trahison donnent une nouvelle leçon d’hypocrisie et nous précipitent vers le fascisme.

Depuis le début du mois de juillet, la date du 10 septembre et le mot d’ordre «bloquons tout» circulent massivement. Des groupes se réunissent, des assemblées s’organisent, on discute des meilleurs moyens d’empêcher le plan d’austérité de Bayrou. Le pouvoir est logistique. Si les flux s’arrêtent, il est foutu.

Novlangue libérale : humilier les pauvres est un «programme innovant de retour à l’emploi». Charles Booth, l’un des premiers sociologues anglais, au 19è siècle, disait : “Les riches ont tiré sur les pauvres un rideau sur lequel ils ont peint des monstres”. Aujourd’hui, ils s’amusent même à les mettre en scène et à les faire défiler sur un podium comme des bêtes de foire.

Comment les ultra-riches font sécession et préparent le fascisme ? Un exemple avec le quartier de Paris où vit Nicolas Sarkozy, persécuté par des juges rouges et défendu par son prestigieux voisinage.

Les néolibéraux utilisent partout la même recette : prendre un service public qui fonctionne bien, baisser ses moyens et nommer des managers incompétents, puis ensuite utiliser le manque d’efficacité du service public qu’ils ont eux-mêmes saboté pour le privatiser. Ils l’ont fait à La Poste, dans les universités ou à la SNCF. Cette méthode est aussi appliquée dans les médias, avec en prime, un choix éditorial toujours plus à droite.

La presse assurait que le CRS défendait sa vie face à un motard qui lui fonçait dessus, une vidéo prouve l’inverse.