Le récap de 2025 : chaque mois de l’année, un article qui nous a marqué

Coup d’œil dans le rétro : 12 articles à relire à tête reposée sur le site de Contre Attaque.
Janvier : Christelle Morançais chahutée dans un lycée du Mans
«La jeunesse emmerde, Christelle Morançais !» C’est ainsi qu’a été accueillie la présidente de la Région Pays-de-la-Loire, le 14 janvier, au Mans. Elle venait présenter ses vœux à la jeunesse après avoir massacré le budget de la culture.
Février : Assassinat de la petite Louise et récupération fasciste : l’horreur et l’abjection
Collaboration entre la police et la presse d’extrême droite, harcèlement en meute de la sœur de la victime dès le jour du crime : tragédie absolue à Épinay-sur-Orge où le corps sans vie de Louise, 11 ans, a été retrouvé dans un bois le samedi 8 février.
Mars : «Le Jarl» Yovan Delourme a passé une mauvaise semaine
Le dernier bouquin de Yovan Delourme s’intitule «Ça va mal finir». Oui, mais pour qui ? Entre condamnation en justice, boycott, révélations sur ses escroqueries, fermeture de sa boite… Retour de bâton pour le Jarl ?
Avril : Attaque dans un lycée à Nantes : un crime éco-fasciste ?
Alors que le sang versé était encore chaud, des charognards d’extrême droite se sont précipité sur l’événement pour tenter d’en tirer profit. Pourtant le tueur admirait Hitler et a envoyé un manifeste contre «l’écocide» et la «mondialisation».
Mai : Derrière la manifestation néo-nazie à Paris : une assistante parlementaire du parti d’Éric Ciotti
Qui a déposé en préfecture la manifestation fasciste du 10 mai ? Une certaine Maylis de Cibon, militante d’extrême droite issue de l’aristocratie, qui est embauchée comme assistante parlementaire au RN et dans le parti d’Eric Ciotti, issu des Républicains. La fameuse «dédiabolisation» c’est ça : une alliance concrète qui va de Ciotti aux néo-nazis les plus enragés.
Juin : Un gala génocidaire en plein Paris
Alors que la phase finale du génocide est en cours à Gaza, un quiz sur le nombre de civils tués, s’amusant de crimes contre l’humanité, a eu lieu à Paris. Il s’agissait d’un gala organisé par le lobby pro-israélien le 27 mai dans la capitale.
Juillet : Le PS, c’est l’extrême droite avec quelques années de retard
Nouvelle polémique nationale contre la France Insoumise. Cette fois-ci, elle est lancée par le Parti Socialiste, à propos de la police municipale et de la surveillance. Les spécialistes en trahison donnent une nouvelle leçon d’hypocrisie et nous précipitent vers le fascisme.
Août : 10 Septembre : bloquer les périphériques des grandes villes pour arrêter le pays ?
Depuis le début du mois de juillet, la date du 10 septembre et le mot d’ordre «bloquons tout» circulent massivement. Des groupes se réunissent, des assemblées s’organisent, on discute des meilleurs moyens d’empêcher le plan d’austérité de Bayrou. Le pouvoir est logistique. Si les flux s’arrêtent, il est foutu.
Septembre : Carnaval obscène à Granville : des allocataires du RSA défilent devant patrons et élus comme sur un podium de foire
Novlangue libérale : humilier les pauvres est un «programme innovant de retour à l’emploi». Charles Booth, l’un des premiers sociologues anglais, au 19è siècle, disait : “Les riches ont tiré sur les pauvres un rideau sur lequel ils ont peint des monstres”. Aujourd’hui, ils s’amusent même à les mettre en scène et à les faire défiler sur un podium comme des bêtes de foire.
Octobre : Villa Montmorency : un nid de parasites en plein Paris
Comment les ultra-riches font sécession et préparent le fascisme ? Un exemple avec le quartier de Paris où vit Nicolas Sarkozy, persécuté par des juges rouges et défendu par son prestigieux voisinage.
Novembre : France Inter : effondrement des audiences après les purges idéologiques organisées par la direction
Les néolibéraux utilisent partout la même recette : prendre un service public qui fonctionne bien, baisser ses moyens et nommer des managers incompétents, puis ensuite utiliser le manque d’efficacité du service public qu’ils ont eux-mêmes saboté pour le privatiser. Ils l’ont fait à La Poste, dans les universités ou à la SNCF. Cette méthode est aussi appliquée dans les médias, avec en prime, un choix éditorial toujours plus à droite.
Décembre : Un CRS tire deux balles en pleine rue à Nantes : encore un mensonge policier
La presse assurait que le CRS défendait sa vie face à un motard qui lui fonçait dessus, une vidéo prouve l’inverse.
