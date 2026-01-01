Jacques Brel : « Je vous souhaite de résister à l’enlisement »

Voici les mots que le poète et chanteur Jacques Brel formulait le 1er janvier 1968 à la radio. Quelques semaines plus tard, une onde insurrectionnelle, faite de joie et d’émeutes, secouait le monde entier.

Pour 2026, nous vous souhaitons une année de justice, une année de malice, une année créatrice, une année sans police.

«Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns.

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.

Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences.

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.

Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable.»

Jacques Brel