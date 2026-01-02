Séparatisme : les ultra-riches se retrouvent à Saint-Bart, Bernard Arnaud prive les cubains de poisson

Pollution, dépenses obscènes, arrogance, appropriation de l’espace et mépris des populations : des nouvelles de la violence des riches à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Des dizaines de méga-yachts réunis dans les Caraïbes pour le réveillon

Comment appelle-t-on une concentration de tous les êtres les plus riches de la planète au même endroit et au même moment, dans un luxe indécent ? Une occasion manquée.

Depuis quelques années, les seigneurs du monde se donnent rendez-vous dans les Caraïbes, au large de l’île de Saint-Barthélémy, pour fêter le Nouvel An. C’était encore le cas dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2026. Plus de soixante super-yachts, mesurant jusqu’à 60 mètres de long, et une vingtaine de méga-yachts encore plus grands et coûtant des centaines de millions de dollars, mouillaient ensemble dans la rade de Gustavia, près de cette île colonisée par la France, située à 200 kilomètres de la Guadeloupe et spécialisée dans le tourisme haut de gamme. Avec eux se trouvaient des centaines de plaisanciers fortunés.

Lors du réveillon de l’an dernier, les radars maritimes avaient repéré près de 450 bateaux pour fêter le Nouvel An à «Saint-Barth’». Cette année, les images montrent à nouveau une véritable nuée de navires de toutes les tailles, venus assister au feu d’artifice tiré au-dessus du Fort Oscar. Certains milliardaires sont arrivés en hélicoptère, se posant directement sur leurs bateaux. D’autres ont rejoint la terre ferme, pour profiter de fêtes privées et de restaurants de luxe.

Parmi les gigantesques yachts présents à la fête, celui de Jeff Bezos, propriétaire d’Amazon. Un bateau nommé Koru, mesurant 127 mètres et possédant une grande piscine sur le pont arrière. Il y avait celui de Dmitri Bukhman, milliardaire dans le secteur des jeux en ligne : un monstre de 115 mètres avec salon de beauté, spa, club de plage et salle de sport. Le yacht du milliardaire Jerry Jones mesure quant à lui 109 mètres et comprend deux héliports, un spa avec hammam et sauna, ainsi qu’une salle de sport. Ou encore le yacht Kaos, possédé par Nancy Walton Laurie, l’héritière de l’empire de la grande distribution Walmart : 110 mètres, 4500 tonnes, quatre suites VIP et dix suites invités, avec une grande piscine, un héliport et un hammam. À lui seul, il a coûté 300 millions de dollars.

Et dire qu’une avarie maritime ou des sabordages inattendus débarrasseraient l’humanité des plus grands exploiteurs de ce monde d’un seul coup. Au lieu de cela, les ultra-riches se sont prélassés d’îles en îles entre Noël et la Saint-sylvestre, avant de repartir sur leurs embarcations ou par les airs, vers d’autres lieux de villégiature.

Alors que le désastre climatique est là, ces bateaux de luxe gigantesques se vendent comme des petits pains dans les cercles fortunés. C’est le symbole de la richesse absolue, obscène. Chaque méga-yacht mesurent la taille d’un terrain de football, et engendre une méga-pollution. Un seul de ces engins flottants consomme en moyenne 2000 litres de carburant par heure, et produit autant de gaz à effet de serre que ce que chaque habitant de la planète devrait émettre en un an par personne pour rester sur un monde habitable. Pour donner une idée de ce vertige, la flotte des 300 plus gros super-yachts en activité émet près de 285.000 tonnes de dioxyde de carbone, soit autant voire davantage qu’un petit pays. Un État comme le Burundi rejette moins de CO² dans l’air.

Ces machines ostentatoires ont un impact ultra-nocif pour le vivant et le climat, sans compter les autres effets indésirables, de la fabrication polluante au bétonnage des côtes pour les accueillir, en passant par la dévastation des fonds marins par les ancres au mouillage.

Les pêcheurs cubains privés de poisson par le yacht de Bernard Arnault

Dans la même zone Bernard Arnault, le français le plus riche du monde et ami de Macron, se prélassait lui aussi dans son yacht baptisé Symphony, au large de Cuba, au moment de Noël. Il a accosté au port de La Havane avec son bateau de 101 mètres de long ayant coûté 150 millions de dollars et doté d’une «piscine à fond en verre avec cascade, d’un cinéma en plein air, d’un cinéma intérieur, d’une terrasse privée avec sauna et jacuzzi, ainsi que d’un terrain de golf amovible». Mais «avec des balles biodégradables», notez l’effort. Ou le foutage de gueule.

Le journal Sud-Ouest, sous la plume de son correspondant sur place, a publié le 23 décembre un article titré : «En vacances à Cuba, le milliardaire Bernard Arnault prive les Havanais de poisson pour Noël». Bizarrement, cet article a été supprimé rapidement du site, et personne dans les autres médias officiels ne s’en est ému. Censure ?

L’article comportait pourtant des éléments intéressants : «Afin que le patron de LVMH puisse jouir tranquillement de son noël cubain, les autorités ont bloqué les alentours du navire de luxe à la population locale. Des voitures de police interdisent aux pêcheurs l’accès à cette partie du Malecon, le mythique front de mer. Les Cubains se sont offusqués sur les réseaux sociaux que le gouvernement et son illustre hôte aient interdit l’accès aux pêcheurs, dans un pays où les habitants souffrent désormais de la faim».

Un pays faussement communiste a mis sa police au service de l’un des hommes les plus riches du monde, pour éloigner sa propre population d’un yacht, privant les locaux de ressources vitales. Cuba est une île qui subit l’embargo et les privations depuis des décennies, et où la population subit une grande précarité : 89% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le patrimoine de Bernard Arnault est estimé à 190 milliards de dollars, soit 7 fois de PIB de Cuba. Après ses fêtes de Noël, Bernard est reparti vers Miami pour fêter le Nouvel an.