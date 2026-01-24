Minneapolis : la police commet un nouvel assassinat sur fond de mobilisation populaire

Ce samedi 24 janvier, à Minneapolis, la milice raciste de Donald Trump a de nouveau volé une vie : un homme a été plaqué au sol, frappé puis assassiné de plusieurs tirs alors qu’il était immobilisé, par des agents de l’ICE. La scène a eu lieu en pleine rue et en plein jour.

Les autorités diffusent déjà un narratif mensonger pour légitimer cet assassinat : l’homme était prétendument armé. En réalité, une vidéo captée par un automobiliste juste avant les tirs montre que la victime filmait une intervention de l’ICE. Aucune menace, c’est une exécution pure et simple. Une de plus.

Après ce crime, les policiers ont réprimé les personnes qui se rassemblaient en tirant des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc, et auraient embarqué des témoins.

Il y a moins de trois semaines, dans la même ville, la même unité de police tuait Renee Good, mère de famille qui a eu le malheur de se trouver, avec son véhicule, sur le chemin de cette milice qui sème la terreur. Depuis, la victime subit une campagne de diffamation post mortem et de fake news massives sur les réseaux d’Elon Musk et les médias trumpistes, pour la salir au maximum. L’ICE rafle des enfants, entre dans les écoles et les magasins, réprime les manifestations et exécute ses opposant·es. C’est une véritable milice fasciste, qui bénéficie de moyens sans précédents.

Ce nouveau drame survient dans un contexte de manifestations et de grèves massives à Minneapolis contre l’ICE et le gouvernement Trump : des dizaines de milliers de personnes bravent le froid polaire pour descendre dans la rue, et de nombreux magasins ont baissé leurs rideaux en solidarité, avec l’objectif de construire une grève générale.