Rest In Power : 9 personnes tuées par ICE en 2026

Hommage à celles et ceux tombés sous le joug du fascisme étasunien

Retenez-bien leurs noms et leurs visages. Il s’agit des personnes décédées parce qu’elles ont croisée sur leur route la milice ensauvagée et militarisée de Donald Trump. Depuis le début de l’année 2026, il y a eu au moins 9 morts à cause de l’ICE, victimes de la radicalisation de ce régime crépusculaire.

Keith Porter Jr, 43 ans, a été abattu à Los Angeles par un policier de l’immigration hors service alors qu’il fêtait le passage à la nouvelle année. Il était père de deux enfants.

Geraldo Lunas Campos, est décédé le 3 janvier 2026 dans le Camp East Montana, une prison pour migrants à El Paso, au Texas. L’autopsie a révélé que l’homme était mort d’une asphyxie, par compression du cou et du torse par un agent pénitentiaire. L’homme de nationalité cubaine a perdu la vie à 55 ans.

Luis Gustavo Nunez Caceres, ressortissant du Honduras, mourrait le 5 janvier 2026 d’une insuffisance cardiaque à l’hôpital. Le 17 novembre 2025, lors d’une opération à Houston, les miliciens de l’ICE ont arrêté Nunez et l’ont conduit au centre de détention de Montgomery à Conroe. Sans traitement, il a succombé à sa maladie congénitale. Il avait 42 ans.

Luis Beltran Yanez-Cruz, lui aussi hondurien, grand-père de 68 ans qui vivait aux USA depuis 26 ans. Il était enfermé dans un camp en Californie. Sa famille avait signalé une aggravation de ses problèmes de santé, notamment des douleurs thoraciques et un essoufflement, alors qu’il était détenu depuis plus d’un mois. Il a été déclaré mort des suites d’un problème cardiaque, le 6 janvier à l’hôpital John F. Kennedy Memorial d’Indio.

Renée Good, mère de famille de 37 ans, a été froidement abattue le 7 janvier de 4 balles au volant de son véhicule par un fasciste de la milice de Trump. Elle tentait d’entraver les rafles de l’ICE à Minneapolis.

Parady La, migrant cambodgien de 46 ans, vivait aux États-Unis depuis 1981. Il était arrivé légalement sur le territoire et avait perdu sa carte verte suite à une condamnation pénale. Après son arrestation le 6 janvier par la police aux frontières, il sera découvert inconscient dans sa cellule du centre de détention de Philadelphie le lendemain. Il est mort à son arrivée à l’hôpital, à l’âge de 46 ans.

Victor Manuel Diaz Nicaraguayen, 36 ans, a été arrêté dans un restaurant de Coon Rapids avant d’être transféré au centre de détention de l’ICE au Texas, où il est décédé. Il s’agit du Camp East Montana.

Heber Sanchez Domínguez était un citoyen mexicain, il avait 34 ans. Il était enfermé par les services de l’immigration et des douanes au centre de détention Robert A. Deyton, dans le comté de Clayton, au sud d’Atlanta. Selon la version policière, il aurait été retrouvé pendu dans sa cellule le 16 janvier. Mais il faut savoir que les autorités tentent souvent de maquiller les crimes des agents pénitentiaires en suicide…

Alex Pretti a été victime d’une exécution sommaire en pleine rue par les policiers fédéraux de l’ICE à Minneapolis. La scène a été filmé sous tous les angles. Cet infirmier de 37 ans ne représentait aucun danger. Il a été abattu comme un chien alors qu’il filmait les miliciens et tentait d’empêcher une femme de se faire brutaliser.

Que leurs âmes vivent dans les révoltes.