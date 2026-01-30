Les pompiers montrent comment réussir une mobilisation

Ce jeudi 29 janvier à Lille, une leçon de rapport de force a été offerte par les pompiers du Nord. Ils manifestaient pour exiger plus de moyens et des embauches, et leur direction a très vite été obligée de les écouter. Voici une recette inspirante.

D’abord, la solidarité : plutôt que de partir isolés, des centaines de pompiers venus de toutes les villes voisines ont convergé à Lille avec leur équipement. Ensuite, pour bien commencer la journée, le périphérique a été bloqué avec de gros feux, histoire de paralyser une partie des flux dans la ville.

Troisième étape : rendre visite aux chefs. Les pompiers se sont rendus devant les locaux du SDIS. Mais en passant, ils se sont ravitaillés en pneus dans un garage, ça sera utile pour la suite. Inévitablement, dans toute mobilisation, on croise la route de nuisibles casqués et armés au service des dominants. C’est une barrière à franchir pour pouvoir instaurer un rapport de force et faire passer son message. Les pompiers ont donc tout simplement chargé les CRS et les ont arrosés avec des extincteurs. Effet garanti, les forces de l’ordre ont du reculer.

Il faut reconnaître qu’il est plus facile de tirer au LBD dans le visage de manifestants désarmés, d’étouffer des passants ou de tabasser des adolescents que de tenir face à des pompiers qui avancent ensemble avec leur équipement de protection.

Dernière étape : un énorme feu a été allumé devant le SDIS avec les pneus récupérés plus tôt. Et le cortège s’est aussi approché de la préfecture.

Résultat le jour même : le Département du Nord et le SDIS 59 annoncent des «engagements» et répondent favorablement aux demandes. Comme quoi, quand elles sont bien formulées, les autorités entendent les revendications. Encore faut-il s’en donner les moyens.

Images : Luc Auffret