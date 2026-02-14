6.464 français sont dans l’armée génocidaire israélienne

C’est encore pire que ce que l’on pensait. Jusqu’ici, les estimations du nombre de ressortissants français dans l’armée israélienne se situaient autour de 4.000, ce qui serait déjà considérable. Un nouveau décompte fourni par l’armée israélienne elle-même révèle des chiffres encore plus élevés.

Les journalistes d’investigation de l’organisation anglaise Declassified UK ont obtenu, après un recours mené par un avocat de l’ONG israélienne Hatzlacha, l’accès au nombres de recrues au sein de l’armée israélienne selon leurs nationalités.

Ces chiffres sont stupéfiants. La première nationalité non-israélienne représentée est celle des États-Unis, avec 12.135 soldats. En deuxième arrivent les franco-israéliens, avec pas moins de 6.127 soldats, ce qui est énorme. C’est aussi proportionnellement plus élevé que les USA, pays cinq fois plus peuplé que la France et qui a la première diaspora juive mondiale. En valeur relative, la France compte ainsi le premier contingent de combattants dans l’armée génocidaire israélienne.

Viennent ensuite les russes, avec 5.067 soldats, les allemands au nombre de 3.901, les ukrainiens qui sont 3.210, puis les britanniques, roumains, polonais, argentins, brésiliens… 22 nationalités au total sont représentées.

Ces milliers d’individus armés, dangereux, ayant commis des crimes contre l’humanité, reviendront-ils en France en toute impunité ? Que feront-ils après avoir commis l’horreur ? Parlera-t-on de «radicalisés» ? Seront-ils poursuivis pour les crimes de guerre avérés qui sont commis par leur organisation ?

Depuis 2023, les exactions commises par des français à Gaza sont documentées. Une vidéo avait montré un soldat hurlant en français dans un tank israélien : «On va les massacrer», avec en fond sonore la chanson de Stromae «Formidable» revisitée en «Plus d’arabes». Un autre soldat franco-israélien avait posé avec des sous-vêtement de femmes palestiniennes, tuées ou chassées de leurs maisons. D’autres ont menacé la France Insoumise dans des vidéos, les armes à la main.

En 2024, un soldat israélien disait en français dans une vidéo montrant des détenus palestiniens : «Il s’est pissé dessus. Je vais te montrer son dos, tu vas rigoler. Ils l’ont torturé pour le faire parler». On voyait les palestiniens humiliés, menottés, les yeux bandés comme à Guantánamo, subissant des injures et des coups. Celui qui filmait revendiquait donc des crimes contre l’humanité. Et il est probablement rentré ou rentrera tranquillement en France. Ces gens vont-ils revenir parmi nous après avoir acquis l’expérience du feu ?

Des français figurent même dans un «escadron de la mort» repéré à Gaza, et qui opère sous le nom de Ghost Unit – Refaim (fantôme en hébreu). Cette équipe composée de tireurs d’élite opère au sein du 202ème bataillon de parachutistes. Une enquête de journalistes palestiniens a retrouvé les identités des soldats de cette équipe responsable à elle seule de centaines de morts de civils, et il se trouve plusieurs combattants étrangers dont deux français.

Nous vivons dans un pays où les musulmans sont soupçonnés en permanence d’une double allégeance, de ne pas être assez fidèles aux prétendues «valeurs de la République française». On se souvient des déchéances de nationalité pour des français considérés comme «radicalisés». On se souvient des procédures anti-terroristes contre des militants anti-capitalistes français partis combattre à l’étranger, en particulier au Rojava. Rien de tout cela pour les nombreux français enrôlés dans l’armée israélienne, qui participent pourtant à un nettoyage ethnique documenté. Des soldats franco-israéliens ont même été valorisés dans certains médias, qui leur ont donné la parole complaisamment.

Le 17 octobre 2024, une association belgo-palestinienne déposait plainte contre un individu ayant la double nationalité belge et israélienne opérant dans l’armée coloniale. Quelques heures plus tard, le parquet fédéral belge annonçait l’ouverture d’une enquête concernant des «crimes de guerre» à propos des «agissements» de ce soldat. L’État français, quant à lui, semble toujours aveugle et sourd, malgré une opération génocidaire désormais documentée et reconnue menée par des milliers de ses ressortissants.