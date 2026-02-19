La république des riches : en France, au moins 13.335 millionnaires ne paient pas d’impôt sur le revenu

Pendant ce temps, 12 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté

En France, les personnes les plus pauvres ne cessent de s’appauvrir. Le 7 juillet 2025, l’INSEE publiait un rapport dévoilant que la pauvreté en 2023 atteignait son taux le plus haut depuis près de 30 ans : 9,8 millions de personnes en France vivaient sous le seuil de pauvreté. Un chiffre sous estimé puisqu’il ne tient pas compte des personnes sans domicile fixe, des personnes vivant en habitat mobile, ou les outre-mer. Ainsi en réalité, ce sont plus de 12 millions de personnes qui vivent dans la pauvreté dans notre pays. Et dans le même temps, les riches, eux, ne font que s’enrichir. Entre 2003 et 2022, le revenu moyen des foyers à très hauts revenus a plus que doublé, avec une hausse de 119%. Et cela ne fait qu’accélérer : entre 2016 et 2022, les 0,1% des plus riches ont vu leurs revenus augmenter de 56%. L’observatoire des inégalités précise que « en euros, une progression de 56% en seulement six ans représente pour les ultra-riches un gain de 370 000 euros par ménage, soit 20 années de travail au smic ».

Et ne croyez pas que ce gang d’héritiers qui exploite le travail des autres et met le fascisme au pouvoir pour continuer de s’enrichir paye des impôts en contrepartie. Une note du Ministère de l’économie rendue publique confirme ce que Éric Lombard, ancien Ministre de l’économie, avait déjà reconnu : au moins 13 335 millionnaires échappent à l’impôt en France.

Amélie de Montchalin, récemment propulsée à la tête de la Cour des comptes par son ami Macron, prétendait pourtant le contraire il y a à peine un mois. Elle a sciemment menti en déclarant devant l’Assemblée Nationale : «Il n’est pas vrai que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Il n’y a pas de document à Bercy qui le montrerait». Cette nomination de Montchalin, qui tombait juste après avoir été Ministre des comptes publics, faisait craindre à raison de nombreux conflits d’intérêts, puisqu’elle va ainsi devoir donner son avis sur un budget qu’elle a elle-même rédigé. Cette double casquette a d’ailleurs donné lieu à une alerte des magistrats de la Cour des comptes. En passant d’une fonction où elle a porté des mois durant les plans d’austérité adoptés par 49-3, comment imaginer que les avis qu’elle rendrait sur les politiques en cours puissent être impartiaux ?

13.335 personnes soumises à l’Impôt sur la fortune immobilière (IFI) – cadeau aux plus fortunés fait par Macron dès son arrivée au pouvoir pour remplacer l’impôt sur la fortune (ISF) – échappent ainsi totalement à l’impôt selon cette note ministérielle. «Et encore, on ne parle ici que des foyers qui disposent d’un patrimoine immobilier qui les place dans les 0,5% les plus riches. Si l’on incluait le reste du patrimoine, dont les actions, le phénomène serait encore plus marqué» ajoute Claude Raynal, le président de la commission des finances. Voilà où mènent «l’optimisation fiscale» et la «suroptimisation». Il y a même 18.525 foyers qui ont un impôt sur le revenu nul, voire négatif. Ce qui signifie littéralement qu’ils reçoivent des crédits d’impôts au lieu d’en payer.

Les riches sont des sangsues qui vivent sur le travail des autres et ne reversent pas un centime dans les caisses de l’État mais au contraire le pillent, puis vont hurler sur les plateaux télés que les pauvres sont des assistés qui vivent des aides de l’État. Les mécanismes dont ils disposent sont légion, mais c’est la mise en place des holdings qui a la préférence des bourgeois. Ce sont des sociétés sur lesquelles ils peuvent verser ce qu’ils veulent : leurs actions et parts de sociétés, leurs revenus, leurs biens … et ainsi éviter l’impôt puisqu’ils esquivent le fisc, la holding servant de coffre fort.

Qu’on soit bien clair : les mesurettes comme la taxe Zucman qui sert d’étendard à la sociale-démocratie ne servent à rien, parce que les bourgeois qui ont recours à ces mécanismes et ceux qui nous gouvernent sont les mêmes. On se rappelle du scandale Agnès Panier-Runacher, Ministre de la transition énergétique qui cachait des millions dans une société domiciliée dans des paradis fiscaux en lien avec Perenco, numéro 2 du pétrole français et dont le papa était un dirigeant historique.

Gracchus Babeuf, précurseur du communisme et de l’anarchisme, décrivait la confiscation de la République – étymologiquement, «affaires publique», «intérêt public» – par les plus riches, la transformant ainsi en un régime au service d’intérêts privés, la res privata. C’est pour faire tenir ce système profondément injuste que la bourgeoisie a besoin du fascisme.

Le seul moyen de faire cesser ce vol en bande organisée, c’est de tout reprendre aux riches. Et cela ne se fera pas en leur demandant gentiment.