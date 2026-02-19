Insolite : Ceux qui veulent classer les antifascistes comme « terroristes » sont liés qu néo-nazisme violent

On nous prend vraiment pour des cons

La députée RN Tiffany Joncour est en couple avec un hooligan nazi condamné pour des violences. Le plus proche collaborateur de Bardella organise des attaques fascistes sur les campus. L’assistante parlementaire de Ciotti organise des manifs néonazies.

Ce qui se joue dans cette séquence actuelle n’est rien d’autre que l’instrumentalisation d’un fait divers, la mort d’un individu dans une bagarre qu’il avait lui même déclenchée avec ses amis armés, pour interdire l’antifascisme et démolir le plus grand parti de gauche de France. A la manœuvre, on trouve des représentants politiques appelant à «dissoudre » les antifas qui sont littéralement liés à des néo-nazis. Derrière «l’affaire Quentin», il s’agit d’une offensive des franges les plus radicales de l’extrême droite pour s’emparer de l’appareil répressif et dicter l’agenda politique. On vous explique.

Tiffany Joncour et son mari hooligan au bras tendu

Cette députée du RN est celle qui a été choisie pour intervenir en premier après la minute de silence pour Quentin Deranque le 17 février. Elle a été sélectionnée pour parler à la tribune. Elle demande au gouvernement : «Il ressort des témoignages que la mouvance “antifa” porte une lourde responsabilité dans ce meurtre. Quand allez-vous les dissoudre et les reconnaître comme terroristes ?»

Cette élue du Rhone est mariée à Maxime Gaucher, surnommé «Merc» à Lyon. C’est un hooligan militant dans les cercles identitaires violents de la ville. Il a été condamné pour des agressions sur une photographe et deux policiers pendant la Manif pour tous en 2013. Ces défilés contre le mariage des personnes de même sexe avaient réveillé l’extrême droite française, et conduit à la mort de Clément Méric, jeune antifasciste de 18 ans.

Joncour a été deux fois candidate du RN, elle y milite depuis ses 18 ans. Elle fait depuis toujours l’interface entre le parti et l’extrême droite violente lyonnaise. Elle était proche du porte‐parole des Remparts, groupuscule héritier de Génération identitaire, aujourd’hui dissous.

Quant à son mari, c’est un hyperactif du fascisme. «Entre 2008 et 2016, il a été impliqué dans une dizaine d’affaires, alternant entre violences en réunion, menaces de mort, destructions de biens publics ou d’autrui, ou encore violences sur personne dépositaire de l’autorité publique», écrivait Street Press en 2024. Il fait partie d’un groupe de hooligans lyonnais qui multiplie les agressions et les messages racistes. Avec son groupe, ils avaient attaqué un local de supporters de Saint-Étienne masqués et armés de barres de fer, avaient commis des destructions et taggué une croix gammée, avant de se prendre en photo en faisant un salut nazi.

Jordan Bardella superpote avec un chef de commando violent

L’un des meilleurs amis du chef du RN se nomme Pierre-Romain Thionnet. Il est aujourd’hui eurodéputé et dirigeant du Rassemblement national de la jeunesse. C’est un très proche de Bardella depuis qu’ils ont commencé à militer, c’est aussi son conseiller, chargé d’écrire ses fiches.

Lors de l’hommage parisien à Quentin, où étaient présents des politiciens venus de toutes les forces politiques de droite et d’extrême droite, il dénonçait «l’agenda de terreur de l’extrême gauche», estimant que «ceux qui ont tué Quentin sont les petites mains de Mélenchon». Et en terreur, il s’y connaît Pierre-Romain Thionnet. Il était chef du pseudo-syndicat étudiant d’extrême droite la Cocarde. Au printemps 2018, lors d’un mouvement social de la jeunesse, sa bande débarque avec une dizaine d’hommes masqués à la Sorbonne pour briser le blocage étudiant.

Les gros bras de la Cocarde étudiante ont cogné, lancé des menaces de mort, arraché les banderoles. C’est Thionnet qui lançait la charge. Un étudiant a été frappé tellement fort à la tête qu’il a été hospitalisé avec plusieurs fractures au visage. Le commando fasciste a ensuite pris la pose avec une banderole étudiante, brandie comme un trophée, à la manière des hooligans. Au centre de cette photo partagée sur les réseaux sociaux, Pierre-Roman Thionnet.

Eric Ciotti rémunère l’organisatrice de défilés néonazis

Samedi 10 mai 2025, une manifestation néo-nazie brandissait des symboles fascistes, nazis, pétainistes en plein Paris. Qui a déposé ce défilé en préfecture ? Une certaine Maylis de Cibon, une militante d’extrême droite issue de l’aristocratie, qui est aujourd’hui assistante parlementaire au RN et dans le parti d’Eric Ciotti, issu des Républicains.

Maylis de Cibon est membre du groupe néofasciste parisien Luminis, émanation du GUD, groupe dissous. Elle a aussi dirigé La Cocarde, à la faculté d’Assas, un bastion réactionnaire. À ce titre, elle est d’ailleurs intervenue sur Cnews pour dénoncer les mouvements étudiants.

La famille de Cibon est une famille aristocrate catholique très pratiquante, originaire de Nantes. Patrick de Cibon, le père de Maylis, est le responsable de l’Association Familiale Catholique (AFC) dans le diocèse nantais. C’est un mouvement très actif contre la PMA, le Mariage pour Tous et contre le droit à l’IVG. Maylis a grandi dans cette ambiance catholique traditionaliste et réactionnaire. Désormais montée à Paris, Maylis de Cibon fréquente le milieu néofasciste de la capitale, ce qui ne l’a pas empêchée d’être embauchée comme assistante parlementaire au RN et à l’UDR.

En 2023, Maylis de Cibon était dans l’équipe du député RN du Var Philippe Schreck. Depuis 2024, elle est collaboratrice parlementaire de deux députés : Sophie Vaginay, membre de l’UDR, le parti de Ciotti, et Christian Girard du RN. Elle est donc payée par l’équipe d’Eric Ciotti et a accès aux couloirs de l’Assemblée Nationale d’un côté, et membre de groupes fascistes et organisatrice d’une manifestation néo-nazie de l’autre.

Au sommet de l’extrême droite française, celle qui répète tous les jours que la gauche serait «violente» et que l’antifascisme serait une «menace», on trouve donc d’authentiques nostalgiques du Troisième Reich, voire des personnes personnellement impliquées dans des agressions. Qui est encore dupe de cette escroquerie ?